Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vychází v pátek 31. května, se podíváme do Dejvic!

Co říkají místní lidé - Laura Bechyňová

Dejvice jsou čtvrť s krásnými starými domy, dobrými školami, téměř nonstop knihovnou a spoustou pejskařů. Blízko je na Letnou i do Stromovky. Lidé se mohou setkávat třeba na Šesťáku, okolo kterého panuje spousta rozporuplných názorů. Sobotním místem potkávání jsou pak Farmářské trhy, kde si člověk může dát dobré jídlo, posedí s blízkými a nakoupí, co potřebuje. V posledních pár letech v Dejvicích vyrostla spousta milých kaváren a vináren. Dejvice jsou klidná čtvrť, kterou se vedení místy snaží zkrášlit zvláštním způsobem – třeba naprosto nepraktické a ohyzdné pseudokvětináče, o které se nikdo nestará a které zabírají půlku chodníku. Zlepšit by se daly nedotažené opravy chodníků, které udělali trochu halabala a bez citu. No a voda a kopání vody, to je taková dejvická klasika…