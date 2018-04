Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Dejvicích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 13. dubna, se podíváme do Dejvic!

Vítězné náměstí.Foto: ČTK

Co o životě v Dejvicích říkají jejich obyvatelé?

Gabriela Houšková Benešová, žije v Dejvicích 15 let "V Dejvicích se žije krásně. Všude je to blízko, do centra i za Prahu. Co je tu tunel Blanka, je to ještě lepší. Jinak samotné Dejvice jsou jedna velká vesnice. V obchodech se potkáváme pořád se stejnými sousedy, obsluha už se mě i ptá na to, jak se mají děti. Je tu i dost dětských hřišť. Jediné, co tu jako matka postrádám, jsou bezbariérové vstupy do metra. Jak Hrdčanská, tak Dejvická jsou jen s eskalátory."





Co říká o Dejvicích starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář "Snad všichni znají Dejvice díky Lakomé Barce. Už dávno ale nejsou vesnicí za Prahou. Jde o výstavní pražskou čtvrť, vyhledávanou pro svůj klid. Mylně často lidé do Dejvic zařazují i část Bubenče a naopak mnoho lidí zapomíná, že součástí Dejvic je například i Hanspaulka nebo Baba."





O projektu Jak jsme žili v Československu Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

