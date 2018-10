Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Ďáblicích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 19.října, se podíváme do Ďáblic!

Jak jsme žili v Československu. Ďáblice.Foto: ČTK

Co říkají místní lidé?

Jana Bártová



Je to vesnice v Praze. Máme zde krásný Ďáblický háj a pod hvězdárnou se nám prohánějí koně. O zeleň je tu postaráno, ale bojíme se samozřejmě nárůstu dopravy kvůli budoucímu okruhu. Už takhle je tu někdy slyšet hluk z dálnice. Také to tu mají těžké malí živnostníci. Každý sice chce mít pekařství a lékárnu za rohem, ale také chtějí, aby tu byly ceny jako v Kauflandu.

Marta Němečková



V Ďáblicích žijeme už 25 let a daří se nám. Hodně se to tady zlepšilo a není si moc na co stěžovat. Je tu poměrně klid a Ďáblice si udržují duch vesnice, i když je to hromadnou dopravou 20 minut do centra. Také se sem stěhuje hodně mladých lidí, kteří si zde staví domky a zakládají rodiny, což je dobře. Jen by se už mohlo pohnout se skládkou, která zde už dlouho straší, ale myslím, že se plánuje ji nějak zakrýt.

