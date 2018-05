Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Bubenči

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 11. května, se podíváme do Bubenče!

Výstaviště v Bubenči.Foto: ČTK

Co o životě v Bubenči říkají její obyvatelé?

Filip Ocásek Bubeneč mám moc rád, protože je to v podstatě mimo centrum a pokud do centra potřebuji, tak jsem tam za 10 minut. Stačí nasednout na tramvaj nebo metro. Pokud chci do přírody, tak to mám kousek do Stromovky, do Šárky, nebo i někam mimo Prahu. Navíc je tu klid, tedy kromě dní kdy se hraje fotbal na Spartě. Cokoli potřebuji, tak mám po ruce a lidi tu jsou v pohodě. Za 9 let, co tady bydlím, jsem nikdy neměl nikdy s nikým konflikt a když jsem potřeboval, tak mi lidi pomohli. Je to tady hezky sousedský a příjemný.







Co říká o Bubenči starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský: „Bubeneč je v Praze 7 spojena především s Výstavištěm a největším parkem centrální Prahy - Stromovkou. Ta letos slaví již 750. výročí a pevně věřím, že bude v dobré kondici všem Pražanům sloužit ještě mnoho dalších let. V Praze 7 usilujeme o to, aby byl tento mimořádně populární park pro všechny co nejlépe dostupný. V loňském roce jsme zpřístupnili stezku mezi mostem Barikádníků a Trojským mostem. Podařilo se tak občanům vrátit dlouho nepřístupný břeh a cyklistům i chodcům umožnit pohodlnou cestu do Stromovky po vltavském nábřeží.“





O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

