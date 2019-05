Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vychází v pátek 10. května, se podíváme do Braníka!

Co říká o Braníku starostka městské části Praha 4 Irena Michalcová?

Braník je čtvrť, která v sobě spojuje mnohé z dějin našeho hlavního města. V hlubokém údolí Vltavy zaujme návštěvníka na první pohled idylický, skoro venkovský ráz zdejšího osídlení, který upomíná na to, že to kdysi byla zemědělská ves, kterou vlastnily české královny. Ale jeho dnešní podobu ovlivnila také výstavba Prahy, průmyslová revoluce a bohužel i doba socialismu, která do Braníka přinesla nevzhledné paneláky. Proto se nad historickou památkou, jakou je Dominikánský dvůr z pobělohorské doby, tyčí panelový věžák. I tak mám Braník ráda. Žijí zde lidé, kterým na jejich čtvrti záleží, kteří se rádi setkávají na každoročních sousedských slavnostech. Jejich předci vybudovali Branické divadlo, pro které právě teď hledáme nájemce, aby této scéně vdechnul nový život. Chceme, aby se lidem v Braníku žilo dobře a aby k tomu přispěla i chystaná rekonstrukce Branické ulice.