Věděli jste že…

… V Čechách se ohňostroje patrně rozšířily za vlády Rudolfa II. Habsburského (1552-1612). Tento „vladař alchymista“ shromáždil u svého dvora mnoho alchymistů, vědců, malířů a sochařů z celého světa, kteří, mimo jiné, prováděli chemické pokusy a sestavovali ohňostroje. Známou osobností v tomto oboru byl kupříkladu malíř a sochař Giuseppe Arcimboldo.

… Adolf Hitler při své návštěvě Prahy 15. a 16. března 1939 vyslovil přání Petřínskou rozhlednu zbourat, protože kazila výhled z Pražského hradu. Naštěstí z demolice věže sešlo.

… První novoroční projev prezidenta Václava Havla roku 1990 začínal takto: „Milí spoluobčané, čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá.“

