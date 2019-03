Co říká o Žižkově starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček?

Malebné na současné městské části je, že se v ní mísí odkaz první republiky, poněkud zapomenuté proletářství dělnické čtvrti i hmatatelná kavárnická nebo hospodská noblesa. Najdete tu vedle sebe Divadlo Járy Cimrmana, Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, kultovní hospodu U Vystřelenýho oka, zcela různorodé objekty, které ale dohromady tvoří ráz Prahy 3. Kromě dílčích revitalizací (Žižkovo náměstí) čekají Prahu 3 změny na území Nákladového nádraží Žižkov, proměnou projde po zapojení místních obyvatel i náměstí Jiřího z Poděbrad. Naším cílem je život obyvatelům Trojky co nejvíce zpříjemňovat, zároveň ale usilujeme o to, aby o budoucnosti městské části rozhodovali sami.



Co říkají místní lidé?

Michal Vronský

Praha 3 je díky Vítkovu, Parukářce a Olšanským hřbitovům jedna z nejzelenějších vnitřních částí Prahy, a najít tak klid před shonem velkoměsta není složité. Na druhou stranu s sebou hlavně Žižkov táhne v očích ostatních Pražanů špatnou pověst místa, kam ti slušní raději nechodí. Vinohradská část Prahy 3 v okolí náměstí Jiřího z Poděbrad je naopak jak z módního žurnálu a Jarov už připomíná spíš periferii. Žižkov byl vždy zajímavý vnitřní rozmanitostí a nejinak je tomu i dnes. Na zlepšení čeká infrastruktura, a také nočních klubů, hlučných barů a také aut by mohlo být méně.



O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz