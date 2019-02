Co říká o Vyšehradě starostka městské části Praha 2 Jana Černochová?

Vyšehrad lidé vnímají jako nejstarší sídlo českých panovníků. Ale nesmíme zapomínat, že Vyšehrad není „jen“ pevnost, katedrála a hřbitov se Slavínem. Je to také čtvrť, která celá spadá pod Prahu 2 a kde jsou k vidění krásná místa, například unikátní kubistické domy (v Neklanově ulici). Mám ráda poklidný půvab Vyšehradu, jeho tajemství i jeho pověstné pozitivní energie. Jediné, co mě trápí, je osud Nádraží Vyšehrad. O odkup budovy usilujeme dlouhodobě, v tomto volebním období je to priorita radních, zakotvená i v programovém prohlášení. Věřím, že se Praze 2 podaří tento skvost zachránit a smysluplně využít.



Co říkají místní lidé

Kateřina Jeřábková

Pod Vyšehradem se žije krásně, nejvíc oceňuji, že jsme v podstatě v centru, ale není to poznat. Provoz ani hluk tu není jako v centru, ale tramvajové spojení a celkově dopravní dostupnost je srovnatelná s centrem města. Líbí se mi, že kdykoliv můžeme utéct do parku kolem Vyšehradu nebo do Folimanky, kde je spoustu zeleně a poměrně klid. Naopak mě rozčiluje, že ani po rekonstrukci tramvajových tratí nejsou zastávky bezbariérové, ani když na nich zastaví nízkopodlažní tramvaj. A kdyby nám před domem ještě přidali přechod pro chodce, byla bych úplně nejšťastnější občanka Prahy 2.



O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz .