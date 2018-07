Jak jsme žili v Československu. Tento týden na Vinohradech

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 13. července, se podíváme na Vinohrady!

Jak jsme žili v Československu - Vinohrady.Foto: ČTK

Co o životě na Vinohradech říkají jejich obyvatelé?

Martin Karlík

Sice mám malý byt, ale užívám si krásný výhled na Pankrác a všechny jeho mrakodrapy. Nemám televizi, ale občas večer jen sedím a sleduji světla v oknech těch výškových staveb na druhé straně údolí, které začíná hned pod mými okny v Sobotecké ulici. Když se vrátím z jiné části Prahy, tak si na Vinohradech užívám, že je tady klid. Není tu moc turistů a lidí, co by v noci hlučeli. A pak se kochám těmi krásnými často secesními činžáky.



Co říká o Vinohradech říká starosta Praha 3 Alexander Bellu?

Královské Vinohrady a Žižkov k sobě historicky patří. Původně byly dokonce jednou obcí. Zlotřilý komunistický režim se však rozhodl Vinohrady rozsekat mezi více radnic. Na Praze 3 tak máme bohužel jen malou část této vždy úctyhodné čtvrti. Ale máme to štěstí, že právě u nás je perla Vinohrad, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně od fenomenálního architekta Jože Plečnika. I díky němu je náměstí Jiřího z Poděbrad úžasným místem, kde si můžete nakoupit na nejlepších trzích v Praze, lehnout do trávy nebo dělat tisíc jiných věcí a vědět, že svět se zatím tak úplně nezbláznil.



O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918-1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz.