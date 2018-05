Jak jsme žili v Československu. Tento týden na Veleslavíně a ve Vokovicích

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 4. května, se podíváme na Veleslavín a do Vokovic!

Veleslavín.Foto: Archiv

Co o životě ve Vokovicích říkají jejich obyvatelé?

Renata Jana Bartončíková Vokovice jsou nejbáječnější místo k životu. Vesnice, která má metro. Klid, zahrada, čisté prostředí, klidné sousedství. Motol i Střešovická nemocnice blízko. Jedinou nevýhodou je špatná dostupnost pro nákup jídla. Ale s autem bez problému. Neměnila bych!





Co říká o Veleslavíně a Vokovicích starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář Starší generaci se vybaví „Sorbona“, tedy vysoká škola politická, která v minulém režimu Vokovice proslavila, možná i podnik a sportoviště Aritma, mladším zase koupaliště Džbán, přehrada, kterou Pražané v létě rádi využívají. V 19. století zde bylo jen několik domů, ciheleny a zahradnictví. Ve dvacátém století se rozvinula nová výstavba, zvláště poté, co byly v roce 1922 Vokovice začleněny do tzv. Velké Prahy. Do Vokovic patří také Tichá a Divoká Šárka, malebné přírodní rezervace. Zástavba i doprava se v této vilové čtvrti stále zahušťují a z poklidného místa se tak stala rušná městská část, po původním venkovském poklidu dávno nic nezbylo.





