Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 3. května, se podíváme na Strahov!

Co říká o Strahově starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář?

Stadiony a Spartakiády jsou něčím, co zůstane se Strahovem nerozlučně spojeno zřejmě už navždy. Aby také ne, velký stadion je národní kulturní památkou. Což jeho využití zároveň tak trochu brání, protože na tomto místě – opravdu mimořádně atraktivním – by si spousta lidí nepochybně dokázala představit cokoliv jiného. Je to kus naší historie, zároveň je ovšem otázka, jak dlouho ještě bude poptávka po tom, udržovat tradici sokolských a jiných sletů, které už se s největší pravděpodobností nikdy nevrátí. Celé území by zasloužilo hodnotnou koncepci, které by ho pozvedla na úplně novou úroveň. Nejde jen o stadion, z kterého tu a tam odpadávají kusy betonu, jde i o vysokoškolské koleje a ostatní sportoviště. Praha 6 si tohoto mimořádně cenného území váží a usiluje o jeho maximální zachování pro sport. S obavami proto poslední dobou sledujeme opakované snahy vládců sportů, které na Strahově sídlí, funkční využití tohoto území změnit. Hlavní město musí jasně říct, že Strahov zůstane sportovní a musí tak spekulacím sportovních bafuňářů učinit přítrž.