Jako staroměstský pracant hodně vnímám všechny ty turistické kýče jako trdelník, koloběžky, obří pandy, pivní kola, tuktuky a podobně. O to víc si ale vážím ostrůvku klidu, kam noha cizince nevkročí tak často, nebo tam není alespoň tak patrná. Jde hlavně o Skautský institut, KAFE DAMU s divadlem DISK a kavárnu Mezi časy U Valšů. A těch míst je určitě ještě mnohem víc. Jen je třeba hledat a užívat si to hezké. Také si vážím snah nového primátora Hřiba neřesti z centra Prahy vystrnadit.

… Na rohu ulic Havelská a Melantrichova v tehdejší restauraci u Šmelhausů byla naposledy viděna oběť asi nejznámější vraždy v Česku. Dvaadvacetiletá prostitutka Otýlie Vranská sem zavítala 1. září 1933 kolem jedné hodiny ráno. Její rozřezané tělo bylo pak nalezeno ve dvou kufrech ve vlacích z Prahy do Bratislavy a do Košic.

… Asi nejdůležitější staroměstská ulice Celetná přišla ke svému zvláštnímu jménu odvozením od slova calta, což byla pletená houska. V minulosti zde působilo množství pekařů, kterým se říkalo caltnéři.

… Staroměstským unikátem je kubistický dům U Černé matky Boží. Postaven byl v letech 1911-1912 na nároží Celetné ulice původně jako obchodní dům, dnes v něm sídlí kavárna a galerie kubismu. Název domu je odvozen od barokní sošky černé madony, jejíž umístění na stavbách prý označuje přítomnost podzemních chodeb.

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

