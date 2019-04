Tomáš Adamják

Smíchov je pro mě srdeční záležitost. Je to jedna z mála pražských čtvrtí, kde se na poměrně malém prostoru kumulují všechny funkce skvělého města s mnoha možnostmi pro sportovní a kulturní vyžití po celý rok – dá se říci, že je to skvělá adresa. Samozřejmě je zde také široká nabídka dobrých restaurací různých cenových skupin. Mám rád Bertramku, Kinského zahradu nebo park Sacre Coeur a hlavně vilovou část nad Andělem s Pavím vrchem s nádhernými výhledy na řeku, Podolí a Vyšehrad. Za procházku také stojí Janáčkovo nábřeží s nádhernými fasádami domů a samozřejmě Anděl, jako centrum Smíchova.

Co říká o Smíchově starosta městské části Praha 5 Daniel Mazur?

Smíchov je městská část přimknutá k historickému centru Prahy. V současnosti se zejména v okolí Anděla stává dalším centrem Prahy, za což děkuje hlavně koncentraci obchodů a samozřejmě rozšiřováním hotelových ubytovacích kapacit. Smíchov je zároveň hrdým domovem pivovaru Staropramen a Švandova divadla i oblastí, kterou čekají velké změny budoucí výstavbou. Prostory nákladového nádraží Smíchov a Lihovaru čeká během dalších 10 až 15 let rozsáhlá výstavba a radnice městské části pracuje na tom, aby nové části, ulice, parky i bloky domů byly zároveň příjemné k životu i na pohled.





O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz.