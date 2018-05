Jak jsme žili v Československu. Tento týden na Smíchově

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 25. května, se podíváme na Smíchov!

Letohrádek na Smíchově.Foto: Archiv VLP

Co o životě na Smíchově říkají místní obyvatelé?

Katka Winkelhöferová Bydlení na Smíchově má své kouzlo. Bydlíme v příjemné a klidné ulici, pouze 10 minut chůze od metra a centra. Nedaleko je park Santoška nebo Bertramka. Jediné, co nás občas potrápí je přeplněnost popelnic na tříděný odpad a nedostatek parkovacích míst během pracovních dnů.







Co říká o Smíchově starosta městské části Praha 5 Pavel Richter? „Pokud bych měl zmínit jednu zajímavost z historie Smíchova, která mě zaujala, tak je to skutečnost, že před téměř sto lety při vzniku Československa měl Smíchov stejně obyvatel jako má dnes, přitom se rozprostíral na mnohem menším území.“





O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Máte doma zajímavé snímky vaší čtvrti z let 1918-1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz.