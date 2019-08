Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Proseku

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vychází v pátek 16. srpna, se podíváme do Proseka!

Co o Proseku říká starosta Prahy 9 Jan Jarolím

Podíváte-li se na Prosek shora, tone v zeleni. I v posledních letech, kdy jsme využívali rovněž peněz z fondů EU, jsme tady revitalizovali mnoho zanedbaných ploch a vytvořili nové parky, nebo rozšířili stávající. Jako např. park Srdce nebo okolí Proseckých skal, jejichž podzemí chceme rovněž zpřístupnit.

A především se nám v souladu s přáními proseckých a střížkovských obyvatel podařilo získat pozemky u stanice metra Střížkov, na něž v současné době začínáme rozšiřovat sousední prosecký park Přátelství, který tak bude mít 16 hektarů. Přesto však za náš největší úspěch, který zpříjemňuje život na Proseku, považujeme to, co paradoxně nikdo nevidí – masy výškových budov, jejichž výstavbě se nám podařilo zabránit, jako v právě v místech nové části parku Přátelství, v Litvínovské, Teplické, Bohušovické, Ctěnické, u Jizerky…

Věděli jste že…

…Pod Proseckými skalami se nachází rozlehlé podzemní chodby. V 19. století byla oblíbená průpovídka, že jimi v kočáře tajně jezdíval francouzský císař Napoleon do Staré Boleslavi, nebo že se zde nachází obrovské podzemní jezero. Pamětníci také vzpomínají, že se v labyrintu chodeb často skrývali kriminálníci. Dnes jsou chodby zazděné, až na některé výjimky ústící do sklepů domů.

…V roce 1757 se během války o rakouské dědictví blízko Proseka odehrála bitva u Štěrbohol. Tehdy zde vzniklo jedno z velitelských stanovišť rakouské armády a místní byli nuceni se postarat o koně vojáků a zajistit jim dostatek potravy.

