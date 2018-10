Jak jsme žili v Československu. Tento týden na Proseku

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 19.října, se podíváme na Prosek!

Prosek na pohlednici.Foto: Archiv

Co říkají místní lidé?

Vlastimil KřišťanNa Proseku bydlím rád, ale přijde mi, že razantně ubývá zeleně a dochází k neúnosnému zahušťování výstavby a tím pádem zátěži občanské vybavenosti. Líbí se mi snahy o zpřístupnění Proseckých skal, obnova Parku přátelství a že se MÚ pokouší problém se školami a parkováním nějak řešit, i když ad hoc. Přínos metra je neoddiskutovatelný v přístupnosti práce a zábavy jinde. Co se mi nelíbí je, že v dospělosti jsem přišel o motivaci na Proseku žít a začíná to pro mne být jen ta vysmívaná přespávací králíkárna.





Co říká o Proseku starosta městské části Praha 9 Jan Jarolím?Sídliště, které vzniklo na sever od historické části, má výborné dopravní spojení s vnitřní Prahou a pyšní se rozlehlým unikátním parkem Přátelství. Park v současné době rozšiřujeme, protože se nám podařilo získat pozemky v jeho sousedství původně určené k další zástavbě. Na Starém Proseku zase rekonstruujeme budovu hostince U Brabců. Obnovujeme tak tradiční společenské místo, které přispívá k zachování genia loci této části Proseku. Stejně jako Prosecké skály, jež postupně otevíráme veřejnosti – a věřím, že se nám podaří zpřístupnit i slavné prosecké podzemí.





O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

