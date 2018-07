Jak jsme žili v Československu. Tento týden na Novém Městě

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 20. července, se podíváme na Nové Město!

Nové Město.Foto: Deník/Martin Divíšek

Co o životě na Vinohradech říkají jejich obyvatelé?

Martin Ehrlich Mně se žije na Novém Městě fajn, je tady čisto, cítím se tady i v noci bezpečně a je to vizuálně nádherná část města. Dostupnost je absolutně perfektní. Věc, která se mi nelíbí, je vytlačování místních turisty. Například poměr hostelů/airbnb a bytů, nebo podniků a služeb zaměřené čistě na turisty. Další věc, která mi trochu vadí, je absence komunitního života nebo veřejného prostoru uzpůsobeného pro relaxaci a volný čas.









Co říká o Novém Městě říká starostka Praha 2 Jana Černochová? Mám ráda mystiku Nového Města, oblast kolem karlovského chrámu a sv. Apolináře je mou srdeční záležitostí… Miluji procházky těmi končinami ve všech ročních obdobích a pokaždé tam vidím něco, co jsem dřív přehlédla. Samozřejmě je mou oblíbenou knihou román Sedmikostelí! A těší mě například, jak se Praze 2 podařilo opravit novoměstské hradby bastionu XXXI U božích muk; nebo to, že se Novoměstská radnice na Karlově náměstí, dnes příspěvková organizace Prahy 2, stala v posledních letech jedním z významných center českého kulturního dění.





O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu.

Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918-1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz.