Nina Rutová

Atmosféra bytů v kamenných domech je jedinečná. Každý je jinak členitý, originální, občas i tichý (dle vzdálenosti od ulice či kavárny). Také z Malé Strany se můžete MHD dostat lehce kamkoliv. A nedostatky? Sortiment nabízeného zboží ve výlohách způsobuje jakousi otupělost, rezignaci, nezájem. Co by bylo možné napravit ihned? Mrzí mne, že jako „Malostraňačka“ nemám nějakou průkazku, abych mohla odpočívat ve zdejších zahradách, které vedou k Pražskému hradu.

Tadeáš Fořt

Mám na Malé Straně rád atmosféru. Zrovna okolo Karmelitské, kde bydlím, je to spíš turistická tranzitní zóna, která je ráno a večer prázdná, což je pro rezidenty příjemné. A nějaký ten sousedský duch tu taky funguje poměrně obstojně, lidi se znají, ač jich ubývá. Myslím, že mladým lidem tu nic nechybí. Co mi docela vadí, je spíš než turisté samotný vliv, který přináší, a podniky, případně atrakce s nimi spojené. Ale vypadá to, že městská část i magistrát s tím mají chuť něco dělat.



