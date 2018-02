Jak jsme žili v Československu. Tento týden na Lhotce a v Krči

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 16. února, se podíváme na Lhotku a do Krče!

Thomayerova nemocnice. Foto: Redakce

Co o životě na Lhotce říkají její obyvatelé?Dominika Kovarovičová, vyrůstala v ulici Na Lhotce

„Život na Lhotce byl pro mě příjemný. Jako dítě jsem to tam měla moc ráda. Mezi paneláky byly veliké vyvýšené betonové čtverce s pár stromky, pískoviště a i veliký plac, kde se dal hrát fotbal nebo pinkat s míčkem a raketami. Moc rádi jsme s bratrem mezi tímto vším jezdili na kole. Když nás přestalo bavit betonové království, hned z druhé strany paneláku byl veliký hustý les s rybníky. Z něho jsme v zimě jezdili na bobech a sáňkách. To ještě býval na zimu sníh.“







Co říká o Lhotce a Krči starosta MČ Prahy 4 Petr Štěpánek?

„Sídliště Novodvorská postavené zčásti ve Lhotce a sídliště Krč patří mezi nejoblíbenější sídliště v Praze. Je to z nich kousek do lesa Krčáku, mají blízko jednu z nejlepších nemocnic a na Lhotce právě obnovujeme přírodní koupaliště, které naše radnice zachránila ze spárů developera. Známá je i rezidenční Zelená liška, odkud je to do centra Prahy pár stanic metrem.“





O projektu Jak jsme žili v Československu

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Startuje totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu. Máte doma zajímavé snímky z vaší městské čtvrti z těchto let? Pošlete nám je s komentářem na redakce.prazsky@denik.cz.