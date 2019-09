Karolína Sýkorová

Mám život blízko Pražského hradu ráda. Člověk se zde opravdu cítí v centru dění a každý den může obdivovat všechny ty velkolepé paláce. Pozitivem je i blízkost zajímavých výstav, buďto v areálu Hradu nebo právě v některém z paláců. Na druhou stranu bydlení na Hradčanech obnáší i takové věci jako věčně přeplněné tramvaje turisty. V nedávné době jsem proto uvítala zavedení tramvaje č. 23, která je stejně krásně vyhlídková jako „dvaadvacítka“, ale moc lidí o její trase ještě neví.

Věděli jste že…

… Hradčany dominovaly také stokorunové bankovce od roku 1962 až po rozpad Československé republiky. V této době bylo běžné říkat věty typu „Visíš mi tři Hradčany.“

… V minulosti se mohly Hradčany pochlubit svou vlastní zoo. Za Rudolfa II. stával zvěřinec u dnešního Prašného mostu na místě zvaném Lví dvůr a byli zde chováni nejen lvi, ale také tygři, medvědi, vlci a draví ptáci.

… Ve Vladislavském sále na Pražském hradě, kde se v současné době odehrávají nejdůležitější státní akce, se kdysi konávaly hostiny u příležitosti korunovace českých panovníků, ale třeba také rytířské turnaje na koních. V době svého vzniku byl největším světským sálem na světě.

