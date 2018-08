Jak jsme žili v Československu. Tento týden na Hradčanech

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 3.srpna, se podíváme na Hradčany!

Hradčany Praha. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Co o životě na Hradčanech říkají místní obyvatelé?

Karolína Sýkorová Žiju blízko hradu již několik let a je to tu krásné. Impozantní architektura a samozřejmě nepřehlédnutelné dominanty, ale také zapadlé uličky a zapomenuté domy. Měla jsem to štěstí, že jsem ještě zažila Hrad bez kontrol, a tak jsem mohla každé ráno chodit kolem katedrály a paláců až na Malostranské náměstí. Teď už to bohužel není možné, takže radši už jezdím jen tramvají. Ale i jízda tramvají číslo 22 je nezapomenutelný zážitek plný dechberoucích výhledů.





Co říká o Hradčanech starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký? „Hradčany jsou symbolem Prahy i celé země, přičemž Pražský hrad je zřejmě jedním z mála míst v Evropě a možná i na světě, kde už déle než tisíc let existuje sídlo vladaře, později prezidenta. Kromě toho je jedním z největších hradních komplexů na světě – a pokud bychom počítali příkopy a vnější hradby, tak asi vůbec největším. Za zmínku určitě stojí i Nový Svět, což je velmi malebné zákoutí poblíž Pražského hradu. A co si budeme povídat – pohled zdola na impozantní scenérii pod oblaky se nikdy neomrzí.“





