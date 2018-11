Jak jsme žili v Československu. Tento týden na Chodově

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 16. listopadu, se podíváme do Hloubětína!

dnes 16:15 SDÍLEJ:

Co říkají místní lidé Katka Vanžurová

Určitě bych vyzdvihla to, že je to tu dobré pro rodinu – školky, základní škola, les, obchodní centrum. Jako velkou výhodu shledávám i MHD. Autobusy mají krátké intervaly a jezdí sem i noční autobusy. Jako jednu z nevýhod tu vidím asi pohyb „zvláštních“ existenci.

ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Hloubětín - domky obklopené sídlištěm Eliška Černá

Když se řekne Chodov, každý si představí Jižák a neosobní králikárny. Málokdo si ho ale spojí s hlubokým lesem, pešky dostupným metrem, moderními službami, sympatickými bary a restauracemi a s koncentrací umění v podobě vetřelců a volavek. To vše dělá z Chodova příjemné místo k životu.

ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Vysočany - kdysi průmyslová čtvrť O projektu Jak jsme žili v Československu Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Připravili jsme totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakousko-Uherska až po současnost v řadě míst vašeho regionu. Máte doma zajímavé snímky Vaší čtvrti z let 1918 – 1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese redakce.prazsky@denik.cz . ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Prosek - stará čtvrť v moderním kabátě

Autor: Adam Snellgrove