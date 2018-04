Jak jsme žili v Československu. Tento týden na Břevnově

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel. V dalším díle, který vyjde v pátek 27. dubna, se podíváme na Břevnov!

Břevnovský klášter. Foto: Deník/ Martin Divíšek

Co o životě na Břevnově říkají jejich obyvatelé?

Tereza Bovariová, na Břevnově žije 6 let "Bydlím blízko Břevnovského kláštera, kde jsou krásné klášterní zahrady. Využívám je k odpočinku na dece s knížkou. Když mám chuť utéct do přírody, zamířím do nedaleké Divoké Šárky. V létě chodím také do parku Ladronka zahrát si badminton s přáteli nebo posedět na zahrádce. Letos chci konečně využít i zdejší in-linovou dráhu. Dostupnost obchodů, lékáren či restaurací je velmi dobrá, není potřeba nikam složitě dojíždět. Jediné co mě trápí na Kajetánce, je omezení autobusové dopravy. Byly zde dvě linky, které zajišťovaly dopravu cestujících přes Kajetánku do Dejvic. Nyní je tu však pouze jedna linka, která ještě nejezdí tak často a kolikrát není schopna pojmout všechny cestující. Posílení této linky by určitě ocenili nejen studenti z místních kolejí ale i ostatní, kteří spěchají do práce."







Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář "Je až s podivem, jak významná může být bývalá vesnice za Prahou. V Břevnově je nejstarší mužský klášter v Čechách, na jeho území se nachází i část jednoho z prvních panelových sídlišť v republice - Petřin. Byla zde založena česká sociální demokracie, jezdí se zde světový podnik Grand Prix v ploché dráze. A také je tu největší stadion, který široko daleko najdeme - Strahovský. V mnoha ohledech si Břevnov zachoval svůj trochu venkovský charakter, přitom jste v něm na dosah Pražskému hradu."