Jak jsme žili v Československu: Suchdol - klidná čtvrť blízko přírody

Pražský deník přináší cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden pozveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Suchdola.

Z původně zemědělské vesnice se Suchdol za Československa změnil v dělnickou periferii, aby se z něj mohl vyklubat moderní velkoměstský satelit s vysokoškolským kampusem. Po I. světové válce stoupaly ceny nájmů a poptávka po půdě. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Lysolaje - "venkov" nedaleko centra Do Suchdola se tak z centra Prahy přestěhovalo mnoho dělníků, úředníků i zaměstnanců drah, kteří zde našli nový domov. Tehdy vznikla i nová část Suchdola Budovec. S narůstajícím počtem obyvatel se postupně zlepšila i infrastruktura a elektrifikace v roce 1931 se v Suchdole rozsvítila první elektrická světla a přijel první autobus. Do meziválečného období také spadá přejmenování původního Sukdola na dnešní Suchdol. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Vršovice, sportovní ráj v Edenu „Městská část Praha-Suchdol je obklopena krásnými přírodními kouty. Naší snahou je, aby zde zůstalo dobré životní prostředí i v budoucnosti, aby ve školkách bylo místo pro všechny děti, aby ty o trochu star-ší rády chodily do základní školy, aby se senioři necítili opuštěně. A také rádi podporujeme úžas-ný projekt Historiesuchdola.cz, který dokumentuje, jak se na Suchdole žilo v minulosti.“

Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol

Zapojili se do pražského povstání Okupace Československa německými vojsky a následná II. světová válka spojila místní pevným poutem. I díky tomu mohli během války ilegálně vydávat a šířit Rudé právo a schovávat zajaté sovětské vojáky, kteří utekli z transportu. „Vojáky schovávali u Hálů, u Brejchů, u Macků a možná i jinde. U Břicháčů byli Poláci, kteří se dodneška navzájem navštěvují,“ vzpomíná Nina Dudová, jejíž otec také schovával dva uprchlé ruské zajatce. Aktivně pak suchdolští přispěli k ukončení války, když se zapojili do Pražského povstání. Vystavěné barikády ztěžovaly pohyb německých vozidel a místní se zapojili do bojů proti německým vojákům. Suchdolští vydrželi hájit a bránit své území po celé čtyři dny, než přijely Prahu osvobodit sovětské tanky. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Malešice - ráj dětí a průmyslu Sověti stříleli na školu Mezi lety 1945 a 1968 zavládl v Suchdole relativní klid. Byla zahájena výstavba univerzitního kampusu (1957) a 1. led-na 1968 se Suchdol slavnostně připojil k Praze. Veselí ovšem netrvalo dlouho. Už 21. srpna byli lidé vzbuzeni nepřetržitým hukotem letadel z blízkého letiště. Později sledovali těžká vojenská vozidla projíždějící obcí. Tak začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na protest proti obsazení ČSR někdo pomaloval pomník Rudoarmějců, místní odstranili pěticípou hvězdu z budovy školy a místo ní vyvěsili československou vlajku. Vlajka Sověty popudila natolik, že na školu spustili palbu. Naštěstí bylo léto a ve škole nebyly žádné děti. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Strašnice - klidná čtvrť, kde se dobře bydlí Pád letadla do zahrádkářské kolonie Normalizační klid narušily dvě události. Živelná pohroma, která se Suchdolem prohnala 17. srpna 1974, a rok poté pád letadla přímo do suchdolské zahrádkářské kolonie. Dvacetiminutová bouře s krupobitím stihla poničit pole s úrodou, sebrat střechu ze základní školy a mnoha dalších budov. V kronice Suchdola se o katastrofě dočteme: „Mezi dvanácti nejvíce postiženými místy v okolí Prahy byl i Suchdol, kde vichřice poškodila téměř 100 střech a liják škody ještě znásobil. Přestože si kalamita vyžádala značné hmotné škody, nedošlo k obětem na životech.“ Hůř dopadla havárie letadla, která byla zatím největší leteckou nehodou na území ČR a vyžádala si 79 obětí na životech. Letadlem cestovali převážně čeští turisté vracející se z dovolené na Jadranu. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Záběhlice – venkov proměněný v město Suchdolští ochotníci I přes všechna dramata 20. století byli Suchdolští vel-mi společenští a sdružovali se do mnoha spolků a ochotnických divadel. Od roku 1901 do roku 1966 působilo v Suchdole 16 ochotnických divadelních souborů a odehrálo se více než 320 her. Jmenovat můžeme Spolek Rovnost, Divadelní spolek ochotníků J. K. Tyl, Osvětovou besedu a další. Od roku 2004 působí v Suchdole Divadelní soubor Ochotní Suchdolníci. Do spolků se lidé sdružovali pro společný chov poštovních holubů nebo králíků či okrašlování okolí. Dodnes zde působí spolky Suchdol Sobě, Žijeme tady, Betlém, TJ Slavoj Suchdol, TJ Sokol Suchdol-Sedlec a Sbor dobrovolných hasičů. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Lhotka a Krč - oblíbená pražská sídliště Co říkají místní lidé? Po dvou letech bydlení na Jižním Městě je pro mě život na Suchdole jako balzám na duši. Malá vesnička, která si žije vlastním životem, a přitom je téměř na dosah centru města. Suchdol je ideální pro lidi, kteří pochází z malého města či vesnice, ale práce je zavála do Prahy. Je ale třeba mít auto, například na nákupy tu příliš možností není.“

„Bydlení na Suchdole je ideálním kompromisem pro ty, kteří musí bydlet v Praze, ale zároveň mají rádi přírodu a nemají rádi hluk a shon velkoměsta. Máme blízko Divokou Šárku, Roztocký háj či Kozí hřbety. Zároveň ale stačí sednout na autobus a za deset minut je člověk na Dejvické.“

Jan Kašpar, 30 let

Slavní obyvatelé Suchdola

Mezi významné suchdolské občany patřil flétnista a dlouholetý pedagog Václav Žilka, který pomáhal léčit astmatické děti dechovým cvičením při výuce hry na flétnu. Svůj domov zde také našel výtvarník a malíř Jaroslav Šerých. Tři roky pobýval na Brandejsově statku malíř Mikoláš Aleš a z této doby pochází největší díl jeho maleb. Dnes můžete na ulici potkat dceru Václava Žilky, herečku Veroniku Žilkovou s manželem Martinem Stropnickým. Oba dva můžete často vídat na televizních obrazovkách, Martina Stropnického, jakožto současného ministra zahraničních věcí, o něco častěji než jeho ženu.







Autor: Eliška Černá