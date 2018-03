Jak jsme žili v Československu: Strašnice - klidná čtvrť, kde se dobře bydlí

Pražský deník přináší nový cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden pozveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Strašnic.

Vykáňská. Helena Černá (vlevo) s Pepíkem Šindelářem v roce 1970. V klidné části Nových Strašnic se mohly děti dosyta vyblbnout, nehrozilo jim žádné nebezpečí ani uprostřed silnice. Vzadu na fotce lyžují děti z kopce pod sportovním hřištěm.

Na Strašnicích upoutá již samotný název. Jak Strašnice ke svému jménu přišly, není dodnes vysvětlené. Nejpravděpodobnější variantou je odvození názvu od jména bájného feudála Strašena. Romantičtější možnost pojmenování se odvozuje od bludiček, které tu prý strašily pocestné. Praktická varianta jména je pak odvozená od slova strážnice, jejichž objekty tu v minulosti mohly být. Strašnice tak dávají prostor fantazii a každý si může vybrat svou variantu původu názvu této čtvrti. Stavební rozvoj Strašnice se staly součástí Prahy v roce 1922 a na doposud venkovském území začala hned poté poněkud chaotická výstavba reprezentativních vil a rodinných domků. Krátce po II. světové válce vzniklo unikátní sídliště Solidarita, později sídliště Průběžná, Rybníčky a Skalka s typickou socialistickou architekturou 2. poloviny 20. století. Výstavbě sídliště Rybníčky musel ustoupit i charakteristický rybník. V kronice se můžeme dočíst, že na zasedání zastupitelstva Prahy XIII v roce 1933 zaznělo: „Zavezení pověstného rybníčku uprostřed obce jest naléhavé a není myslitelné, aby rybníček byl v budoucnu zachován.“ Na zrušení rybníku si brousili zuby i hygienici. Strašickou raritou bylo první vojenské letiště, které tu improvizovaně vzniklo krátce po vzniku samostatného Československa. Ostřelování i klid Většina území Strašnic je typická svým klidným prostředím. „Když jsem byla malá, byla část Strašnic, kde jsem vyrůstala, velice klidná. Mohli jsme stavět sněhuláky uprostřed silnice a věděli jsme, že je žádné auto několik dní nepřejede. Na druhou stranu mi babička vyprávěla, že ve Strašnicích bylo i rušno. Například během Pražského povstání,“ říká Helena Černá, která vyrůstala na přelomu 60. a 70. let ve vilové zástavbě Nových Strašnic. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Nusle - život v údolí ve stínu mostu Její slova potvrzuje Michal Ezechel, kronikář Prahy 10, který popisuje dramatické chvíle Pražského povstání: „V budově strašnické školy V Olšinách se během Pražského povstání usídlilo hlavní české velitelství, které organizovalo ozbrojené akce proti německým okupantům na území Prahy 10. Dalším důležitým místem, které se snažili Němci zničit, byl rozhlasový vysílač Na Třebešíně. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Hodkovičky - bydlení nejen pro celebrity Němci se ho dokonce snažili zlikvidovat ostřelováním děly a leteckými nálety, ale bomby poškodily pouze několik okolních vil. Šlo o klíčové místo. Ze strašnického vysílače se šířily zprávy o situaci v Praze, o postupu Rudé armády a spojeneckých armád i volání o pomoc bojujícímu městu.“ V srpnu 1968 se pak po Černokostelecké prohnaly sovětské tanky a zanechaly za sebou dva mrtvé Zdeňka Příhodu a Zdeňka Wintra. Místa, kde to žilo Legendárním zařízením byl Kulturní dům Barikádníků. „V 80. letech pro nás puberťáky byla zásadní „Barča“, kde jako na jenom z mála míst v Praze hrály undergroundové kapely. Byla jsem tam na koncertech Visacího zámku, Garáže a dalších. Program tam byl ale různorodý od punku, přes dechovku po plesy. Bylo to takové kulturní centrum Strašnic i okolí,“ vzpomíná Helena Černá. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Michle stará Praha schovaná v údolí Botiče Krátce po vzniku sídliště Solidarita bylo postaveno i dnešní Strašnické divadlo. Původně zde byla i knihovna a restaurace. Nejslavnější období budova zažila v době, kdy tu působilo Divadlo Járy Cimrmana. Tehdy býval sál pro 250 diváků permanentně vyprodaný. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Braník čtvrť divadla Sklep i dvou mostů Novoromantický zámeček Miramare se nechvalně proslavil svou červenou lucerničkou určenou převážně vojenské klientele. Vykřičený dům byl pečlivě schovaný za fasádou kavárny, vinárny a restaurace. V 50. letech se zámeček proměnil na jídelnu s jedním z prvních klubů pro důchodce. #clanek|3489879 Co říká o Strašnicích Vladimír Novák, starosta Prahy 10 „Při ohlédnutí do historie je potřeba zmínit, že si Strašnice zachovaly až do konce 19. století poklidný zemědělský ráz. Na volných pozemcích kolem obce začaly postupně vyrůstat vily, dělnické a činžovní domy. Rybníky byly postupně zasypány a o jejich existenci dnes svědčí jen názvy ulic K Rybníčkům a V Rybníčkách. A právě na místě bývalého rybníka se dnes nachází oblíbený areál volného času Gutovka.“



ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Lhotka a Krč - oblíbená pražská sídliště Slavní obyvatelé Strašnic V Okrajní ulici bydlel oblíbený herec a dabér František Filipovský. V ulici K Červenému dvoru žil herec Jaroslav Marvan, známý nejen ze seriálu Hříšní lidé města pražského.







V ulici Pod Třebešínem jste mohli potkat prozaika, dramatika a autora rozhlasových her Františka Kožíka. Nedaleko Vinice pak básníka a překladatele Vladimíra Holana, autora reflexivní a meditativní poezie, kterého Josef Hora nazval „alchymikem slova“. Svá dětská léta zde pak strávil zpěvák skupiny Těžkej Pokondr Miloš Pokorný. Dodnes můžete ve strašnických ulicích potkat zpěvačku a herečku Petru Černockou nebo herce Václava Postráneckého.



Autor: Eliška Černá