Strahov byl dlouho domovem především premonstrátů přebývajících od roku 1143 ve Strahovském klášteře. Jde o nejstarší konvent tohoto řádu v Čechách, v němž dnes sídlí Památník národního písemnictví. Není to však jediná budova na západní straně Petřína, jejíž obyvatelé hledí do nebes. Čeští astronomové se zde pokoušeli o vybudování hvězdárny už od svého založení v roce 1917, ale museli si na ni počkat až do roku 1928.

Štefánikova hvězdárna funguje dodnes a některé dalekohledy v ní ukryté mají také dlouhou historii. Například tzv. „hledač komet“ zakoupila astronomická společnost již v roce 1921. Dvojitý Zeissův astrograf z roku 1930 se pak stal hlavním dalekohledem hvězdárny a společně s hledačem komet je používaný dodnes.

Masaryk na koni

Dominantou čtvrti je Velký strahovský stadion. Ten začal svou existenci jako dřevěné cvičiště, avšak postavené na dnešním půdorysu. Poprvé byl využit VIII. všesokolským sletem v roce 1926, na který se, jako na každý další až do své smrti, přijel na koni Hektorovi podívat prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

V roce 1932 se stadion, především kvůli dalšímu plánovanému sletu sokolů, začal modernizovat. O pět let později se na něm Masaryk rozloučil s veřejným životem, tentokrát v otevřeném automobilu Praga. Rok nato se v něm konal X. protiválečný všesokolský slet. Stadion tehdy nesl prezidentovo jméno.

Sokolové se na Strahově objevili na velice dlouhou dobu naposled v roce 1948, kdy jejich vystoupení posloužilo jako protest proti nastupujícímu komunismu. Poté byl tělocvičný spolek rozpuštěn a pokračovalo se s komunistickými spartakiádami každých pět let. První se konala v roce 1950 a poslední v roce 1985.

Cvičení ve stínu vražd

Krátce předtím, než se na Strahově konala VI. spartakiáda, řádil v Praze vrah Jiří Straka. Tehdy šestnáctiletý hornický učeň, který podle psychiatrů trpěl absencí jakéhokoliv citu, na jaře 1985 napadl jedenáct žen a tři z nich zavraždil.

Vyšetřovatelé, kterých bylo asi dvě stě, měli především starost, aby vraha nelákaly mladé cvičenky, které se do hlavního města sjely. I když se nakonec jejich obavy nevyplnily a Straka byl brzy chycen, přezdívku spartakiádní vrah už mu dnes nikdo neodpáře. Kvůli nízkému věku si odseděl 10 let ve vězení a dalších 10 let v léčebně. Dnes již údajně vyléčený a vykastrovaný vrah žije pod novým jménem v Moravskoslezském kraji.

Místo obručí a stuh skejty a brusle

Na Strahově nemuseli mladí jen cvičit na písně Michala Davida, u stadionu se v 80. letech začala tvořit odbojná skupina teenagerů, kterou nebavilo chodit do Pionýra a starat se o nástěnky. Místo toho jezdili na skateboardech a na kolečkových bruslích.

„To ale nebyly skateboardy, jako jsou dneska,“ vysvětluje pamětnice Petra Komárková. „Kluci je vyráběli na koleni. Jediný skate, který se tu oficiálně vyráběl, byl Esarol, ale na něm jezdit nešlo. Jenom kolečka se tu nedala sehnat, ty nám pašovali kamarádi ze zahraničí.“

Skejťáci se scházeli od roku 1980 na prostranství v ulici Nad Závěrkou, kde se jim s finanční podporou Socialistického svazu mládeže podařila vybudovat u-rampa. „Kluci ji ale vyráběli jen tak od oka a byla nakonec dost vysoká a úzká. Na tom jsme se hodně namlátili,“ vzpomíná Petra Komárková. „Nakonec ji museli přestavět.“

Co říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09)

Stadiony a Spartakiády jsou něčím, co zůstane se Strahovem nerozlučně spojeno zřejmě už navždy. Aby také ne, velký stadion je národní kulturní památkou, což jeho využití zároveň tak trochu brání, protože na tomto místě opravdu mimořádně atraktivním by si spousta lidí nepochybně dokázala představit cokoliv jiného. Je to kus naší historie, zároveň je ovšem otázka, jak dlouho ještě bude poptávka po tom, udržovat tradici sokolských a jiných sletů, které už se s největší pravděpodobností nikdy nevrátí. Celé území by zasloužilo hodnotnou koncepci, které by ho pozvedla na úplně novou úroveň.



Věděli jste, že …

… strahovský tunel slouží také jako protiatomový kryt pro až 15 000 obyvatel. V případě útoku se obě strany tunelu neprodyšně uzavřou a tunel se tak stane odolný jaderné explozi. V podzemí jsou zásoby vody a jídla na 72 hodin.

… strahovský stadion je největší na světě. Jeho kapacita činí 250 000 míst, z toho 56 000 k sezení. Jedna z největších Spartakiád se konal v roce 1960. Zúčastnilo se jí 750 000 cvičenců a shlédly ji dva miliony diváků. Od roku 2003 jsou betonové tribuny zapsány na seznamu kulturních památek České republiky.

…31. října 1967 demonstrovali studenti ze Strahovských kolejí kvůli častým výpadkům elektřiny na kolejích. Jejich heslem bylo: „Chceme světlo, chceme více světla!“ Na Malé Straně ale byli brutálně rozehnáni Veřejnou bezpečností. Demonstrace se stala předzvěstí Pražského jara.

