Jak jsme žili v Československu. Michle stará Praha schovaná v údolí Botiče

Michle se rozkládá v údolí Botiče, v části Kunratického lesa, na Kačerově, na Tyršově a Bohdaleckém vrchu a stoupá směrem k pankrácké planině. Za první republiky se Michle výrazně rozrostla. V severní části se prolnuly nové víceposchoďové nájemní domy se zástavbou Nuslí a Vršovic.

Prokopání vrchu Bohdalce

Směrem na jih vznikla rozsáhlá oblast rodinných domků a na západě chudinská čtvrť Na Slatinách. Stavebnímu rozvoji přispělo i připojení Michle k Velké Praze roku 1922. V roce 1937 vzrostl počet domů na 1 685, počet obyvatel na 50 648 a expanze dále pokračovala.

„K rozvoji Michle přispělo také prokopání vrchu Bohdalce, kde vznikl široký průkop pro železniční trať a souběžně vedenou silnici. Z veřejných budov byla vystavěna nová škola, záložna, sokolovna, transformovna, teplárna a plynárna,“ dokumentuje vývoj historik Jiří Bartoň.

Prvně sláva, poté katastrofa

Rozhodnutí vystavět novou plynárnu v tehdy málo zastavěné Michli padlo již před I. světovou válkou. Zkušební provoz se ale rozjel až po ní, v roce 1926. Plynárna tehdy patřila k největším a nejmodernějším v celé Evropě. K velké tragédii mohlo dojít v lednu 1961, kdy se vznítil její plynojem.

„Chodila jsem do 6. třídy, když bouchla plynárna. Vyhlásily poplach a všechny nás hnali směrem do Baarovky, za kopec a skoro až do Braníka. My jsme vůbec nevěděli proč. Dostali jsme jen pokyn ať si vezmeme věci a utíkáme pryč. Můj otec tenkrát šel přímo nad plynárnou a říkal, že to tak bouchlo, až si myslel, že sám chytnul. Okamžitě přiletěly helikoptéry a shazovaly pytle s pískem, aby požár uhasily,“ vzpomíná místní rodačka paní Marcela.

„Plynárna naštěstí nevybouchla, to by bylo mnohem horší, „jen“ vzplál hlavní plynojem. Kvůli požáru se také upustilo od plánů na rozšíření a modernizaci michelské plynárny. Nacházela se totiž v příliš hustě obydlené oblasti.“ upřesňuje katastrofu Jiří Hradecký, místní patriot a správce facebookové skupiny Michle.

Genius loci

Přes to, že se Michle slibně rozvíjela, zachovala si dlouho svou specifickou atmosféru. „I když už to byla součást Prahy, tak to bylo takové venkovské. Nusle už byly zabydlené, ale u nás v Michli to bylo jako na venkově,“ popisuje Michli 50. let paní Marcela a dodává: „Napravo od ulice Michelská bylo několik zahradnictví, kam jsme jako děti chodily na kedlubny, kytky a ředkvičky. Zahradnictví se táhla od ulice Ohradní k Botiči, až k nádražnímu depu. Dnes už je to všechno zastavěné. Na levé straně zas byla hospoda a pivovar, dnešní domov Sue Ryder. V 50. letech stále ještě po Michli jezdili pošťáci a ledaři s koňskými povozy. Na rybník Labuť u Michelského lesa jsme zase chodili bruslit.“

Hrdinové, patrioti a lidumilové

Michle se stala rodištěm mnoha významných osobností a českých hrdinů. Narodil se zde světoznámý houslový virtuos Jan Kubelík, který svými finančními dary a propagací pomohl v začátcích České filharmonii. Čapkova ulice je pojmenovaná po legionáři a organizátorovi československého vojska v Itálii Janu Čapkovi. Na jeho rodném domě čp. 176 je umístěna pamětní deska. Baronka Sue Ryder po revoluci zrekonstruovala původní barokní dvůr a zřídila zde domov pro seniory. Budova s letitou tradicí patřila již v 15. století Karlově univerzitě a jezdili sem univerzitní mistři a probošt koleje.

Co říká o Michli starosta MČ Prahy 4 Petr Štěpánek?

„Michli dominují zalesněný vrch Bohdalec a sousední menší Tyršův vrch. Moderní část kolem Brumlovky začíná pohlcovat tu starší a klasickou Michli dnes najdeme spíš dole u Botiče. Michli by moc pomohla humanizace magistrály.“







Co říkají místní obyvatelé?



Lucie Chlumská, žila v Michli 31 let

„Vyrůstat v Michli bylo celkem dobrodružné v tom hezkém slova smyslu. Bruslení na rybnících v Krčském lese, výpravy na Reitknechtku, chození na třešně k Michelské vodárně. Někdy bylo snadné zapomenout, že je člověk uprostřed města. Některé z těch míst už zmizely kvůli novým kancelářským budovám a i když chápu, že to přináší spoustu příležitostí a výhod dospělým, trochu mě mrzí, že děti už budou mít dětství méně dobrodružné.“









Alena Bažantová, žije v Michli 35 let

„Bydlíme kousek od metra Kačerov, takže to máme kousek do lesa na procházky a celkově se nám taky žije příjemně. Úžasná je nová zastávka vlaku na Kačerově. My jsme jí zatím využili jen dvakrát, ale lidé jí hodně využívají jako příměstskou dopravu.“







Romana Štěpničková, žije v Michli se synem na vozíčku

„Samozřejmě, že jsou s bezbariérovostí problémy. Nevyhovuje nám třeba dlažba, která je v Michli rozšířená. I když je rovná, tak na ní syn hopsá. Naopak jsou tu dobré nájezdy na chodníky.“





Slavní obyvatelé Michle:Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř: „V Praze 4 vznikly čtyři písně – Holubí dům, Dělání, Severní vítr a Není nutno – které skončily u táboráků, čehož si strašně vážím. Kromě Holubího domu vznikly všechny v Michli, a proto nemohu jinak než ji milovat.“ Mezi slavné osobnosti, které tu žili patří herec Boris Rösner.



