Jak jsme žili v Československu. Motol - klidná čtvrť s rybníky i nemocnicí

Pražský deník přináší cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden pozveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Motola.

Před připojením Motola k Praze v roce 1922 to byla „ves v údolí potoka Motolského s pěkným hájem v pozadí na stranách mírně vystupujících, podél silnice Plzeňské, vroubené ovocným stromořadím“. Alespoň tak je čtvrť popsána v Kronice Smíchovska a Zbraslavska. To, že byl Motol ještě na začátku 20. století malou vsí, potvrzují i čísla. V roce 1922 v něm stálo něco přes dvacet domků se 150 obyvateli. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Motole Stará zemědělská a sadařská obec je historicky spjatá s řádem maltézských rytířů. Většinu významných budov proto zdobí znak tohoto řádu - bílý kříž v červeném poli. Řádu patřil mlýn, pivovar i zámeček, tedy všechny dominanty starého Motola. Součástí čtvrti je také sídliště Na Homolce, fakultní nemocnice a krematorium. Všechny tyto rozsáhlé stavby vyrostly na zelených loukách v okolí původní obce. Demolice kvůli Plzeňské Dominantou starého Motola je původní maltézský zámeček. Vznikl na místě středověké tvrze, na začátku 20. století sloužil jako dělostřelecké kasárny a dnes v něm sídlí pražský inspektorát zemědělské a potravinářské inspekce. Pivovar byl dlouho jediným průmyslovým podnikem ve starém Motole. V roce 1923 se nakonec uzavřel a v souvislosti s rozšiřováním Plzeňské silnice se postupně boural. Ještě před tím ho vlastnila rodina Richterů. Vařila proslulý třináctistupňový černý Richterův ležák. Dnešní zbývající část pivovaru byla přestavěna na hotel s restaurací. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Smíchov - pražský Manchester Rozšiřování Plzeňské ulice se dotklo i další místní dominanty Kalvárie. Část romantického skalního útvaru byla v 80. letech během rozšiřování komunikace odstřelena. Poslední, co nesmíme ve starém Motole zapomenout zmínit, je soustava tří rybníků. V minulém století hojně vyhledávaná k zimní i letní rekreaci. V roce 1888 přinesl Časopis lékařů českých zprávu o tom, že „Obecní zastupitelstvo na Smíchově uzavřelo dohodu o stavbě větší pavilonové nemocnice… Státi bude na pozemku rozsáhlém k účeli tomu zakoupeném pod Hřebenkami. Se stavbou započne se příštím rokem. Smíchov i okolí má naléhavou potřebu nemocnice.“ ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Holešovice - čtvrť průvodů a demonstrací Stavba motolské nemocnice Přestože potřeba nemocnice byla rok od roku naléhavější, nebyla stavba zahájena v roce 1889, ale až o půlstoletí později. Celý areál je tvořen dvěma panelovými monobloky. Dětská nemocnice se začala stavět jako první v 60. letech 20. století. Pro dospělé pacienty se rozšířila až na přelomu 80. a 90. let. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Bubeneč - rozdělená výstavní čtvrť U panelu ještě chvíli zůstaneme. Mezi lety 1971 a 1977 totiž vznikalo při západním kraji Motola sídliště Homolka. Spíše menší a nižší sídliště dalo ubytování 2200 lidí a jeho kapacita je 877 bytů. Sídliště plynule navazuje na zástavbu rodinných domků a nemocnici. Kde spočinuly duše mrtvých Ojedinělým pohřebištěm je urnový háj s motolským krematoriem, který je koncipovaný jako lesní hřbitov. Celý prostor urnového háje působí velmi pietním a uklidňujícím dojmem. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Veleslavín a Vokovice - vesnice s metrem V 90. letech zde byl vybudován Památník obětem komunismu, neboť zde byly ukládány ostatky nebo popel politických vězňů z padesátých let. První návrh na zbudování háje přišel v roce 1937. S realizací se ale začalo až v roce 1951. Abychom nekončili smutně, připomeňme alespoň na závěr velký počin pražských zastupitelů, kterým bylo prodloužení metra na trase A do stanice Nemocnice Motol. Jedna z nejvýznamnějších pražských nemocnic se tak stala dopravně mnohem lépe dostupnou a samotný Motol, který byl spíš odlehlejší pražskou částí, získal rychlé spojení s centrem. Navzdory tomu si stále zachoval spoustu zelených ploch a romantických zákoutí. Pavel Richter, starosta Prahy 5

"Moje generace, tedy její mužská vysokoškolská část, má Motol spojen s umístěním vojenské katedry. Od té doby velmi důvěrně znám louku za Bucharovou ulicí, kde probíhala oblíbená cvičení 'pěšky jako v tanku'."

Věděli jste, že…

… do Motola existuje letecké spojení? Žádný normální smrtelník by ho ale nikdy dobrovolně nevyužil. Jde o heliport v motolské nemocnici, kam jsou transportováni lidé s obzvláště těžkými zraněními.

… dětská nemocnice v Motole vznikla poté, co byla kvůli stavbě Nuselského mostu zbourána část kliniky dětského lékařství v areálu nemocnice na Karlově?

… motolský háj je určen hlavně k rozprašování popela? Přesto tu nejdete pár náhrobků? Jeden z nich patří Michalu Velíškovi, který byl zastřelen, když se na Karlově náměstí zastal napadené ženy. Jeho jméno nese i cena, již obdrží lidé, kteří v kritických momentech prokážou výjimečnou statečnost. ČTĚTE TAKÉ: V motolské nemocnici bude nový dům pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí Kam se podíváme příště? Příští pátek se seriál Pražského deníku Jak jsem žili v Československu podívá do Košíř. Máte doma zajímavé snímky této čtvrti z let 1918-1992 nebo byste chtěli vyprávět a podílet se tak na vzniku seriálu? Obraťte se na nás na e-mailové adrese: redakce.prazsky@denik.cz.

