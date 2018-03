Jak jsme žili v Československu. Lysolaje - "venkov" nedaleko centra

Pražský deník přináší cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden pozveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Lysolají.

Lysolaje jsou klidnou přátelskou čtvrtí nedaleko centra Prahy. Už na zastávce autobusu Dejvická se lidé zdraví slovy "nazdar sousede" a pouštějí se do družného hovoru. To jsou Lysolaje dnes. Jaké ale byly v minulosti? Překvapí, že ne vždy tu panoval onen charakteristický klid a přátelství. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Vršovice, sportovní ráj v Edenu Rok 1918 přinesl konec války a vznik samostatného státu. Z rozrušené válečné fronty se vraceli vojáci a v Lysolajích se obnovila činnost místních politických organizací a spolků. Do začátku II. světové války obec vzkvétala. Byla zřízena obecní knihovna, pomník obětem první světové války, byla provedena elektrifikace a zaveden telefon, rozšířila se výstavba a Lysolaje získaly svou vlastní školu. Druhé lidice V období II. světové války se solidárně pořádala divadelní představení na podporu rodin vojáků na frontě. Lysolajské ženy připravovaly vyvařovací akce pro děti. Fungovalo tu i ilegální protifašistické hnutí a ukrývalo se zde několik lidí pronásledovaných gestapem. "Když 28. 6. 1942 zatkli Václava Maříka, člena ilegální skupiny, raději se zastřelil, než aby uvrhl Lysolaje do hrozby vypálení, jako tomu bylo v Lidicích. Na budově národního výboru mu byla později odhalena pamětní deska," dočítáme se v kronice Lysolají. Solidarita a budování Po válce byla země zdevastovaná a místní se spontánně zapojili do budování. "Mnoho lidí uvěřilo politice komunistické strany, ale později se tato důvěra silně narušila," čteme dále v místní kronice. "50. léta byla hrozná. Pamatuji si, jak si naše máma špitala, že k sousedům vtrhli a zabrali jim všechno dům, obrazy. Zřejmě byli soukromníci. Udávalo se i tady. Ve škole se nesměla říkat pravda. Sousedská atmosféra se, až na pár výjimek, vypařila," trpce vzpomíná Jitka Štěpánová, která žije v Lysolajích od osudných 50. let. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Malešice - ráj dětí a průmyslu První polovina roku 1968 se nesla ve znamení uvolnění, tehdy se také připojily Lysolaje k Praze. Původně se staly součástí Prahy 6, dnes jsou samostatnou městskou částí s vlastní samosprávou. „Připojení Lysolají k Praze žádná sláva nebyla. Jediná změna byla, že sem začal jezdit městský autobus, ale jinak jsme o připojení k Praze stěží věděli. Postupně se ale všechno zlepšilo a pořád zlepšuje,“ vysvětluje paní Tržilová, která žije v Lysolajích téměř od narození. Rusové parkovali na polích Rok 1968 přinesl ale i jiné události. Méně vítané. V druhé polovině roku přijela "na pomoc" Československu vojska Varšavské smlouvy a zůstala tu dlouhých 20 okupačních let. "Když přijely tanky, tak parkovaly nahoře na polích mezi Lysolajským a Šáreckým údolím. Tady do potoka se vojáci chodili mýt. Chovali se slušně, hlavní oficír je asi držel zkrátka," vypráví paní Tržilová a doplňuje, že na okolních polích strávily sovětské jednotky několik měsíců. Spolkový život Normalizace stáhla většinu společenského života do agitačního střediska. "Když jsem byla malá, tak to byla hospoda, kam jsem chodila tátovi pro pivo. Pak to rodině sebrali a vzniklo agitační středisko. Chodili jsme tam na různé akce, tancovat, za zábavou anebo také povinně zpívat na bolševické schůze," směje se paní Tržilová. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Strašnice - klidná čtvrť, kde se dobře bydlí Se sametovou revolucí přišlo celkové uvolnění, privatizace a příliv nových obyvatel. "Po revoluci se to tu obměnilo. Nastěhovalo se hodně nových lidí, se kterými se už neznáme. Dřív obec držela víc pohromadě. Také bylo víc akcí, kde se lidé potkávali," říká Štěpánová. Společenské akce se ale v Lysolajích stále pořádají, například Slavnosti květů v Houslích. O spolkový život se dnes stará nejen starosta, ale i místní hasičský sbor. Součástí lysolajské komunity jsou i jeptišky z kláštera mnišek Kazatelského řádu, kterým místní familiérně říkají "naše holky". ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Braník čtvrť divadla Sklep i dvou mostů Petr Hlubuček, starosta městské části Praha-Lysolaje „Lysolaje se postupně změnily v moderní rezidenční čtvrť. Za 15 minut jsme pohodlně v centru Prahy, přesto se nám podařilo zachovat venkovský charakter. Volná příroda je naším největším bohatstvím. Pro nás jsou Lysolaje nejlepším místem k životu.“ Kam se podíváme příště? Velikonoční svátky přinesou seriál Jak jsme žili v Československu o den dříve už ve čtvrtek. Pražský deník se podívá do Suchdola. Máte doma zajímavé snímky z let 1918-1992 nebo byste sami chtěli vyprávět? Obraťte se na nás na adrese: redakce.prazsky@denik.cz.





Autor: Eliška Černá