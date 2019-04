Jak jsme žili v Československu. Košíře: čtvrť, kde se dnes dobře bydlí

Pražský deník přináší po celý rok cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Košíř.

7 fotografií v galerii › Tramvaj – Starosta Košíř Matej Hlaváček vybudoval na vlastní náklady elektrickou dráhu mezi Smíchovem a Košířemi. Stavbou se ale velice zadlužil a v roce 1897 se v hotelu Platýz zastřelil. Jeho pohřbu se zúčastnilo deset tisíc lidí. | Foto: Wikipedie – Volné dílo.

Někdy se na Košíře zapomíná kvůli blízkosti většího a známějšího Smíchova, ale Košíře tu byly už před Smíchovem. Dlouho byly obklopeny vinicemi a až do 19. století se jednalo o malou vesnici. Společně s růstem průmyslu na Smíchově docházelo k rozmachu i zde. Rozrůstající se obyvatelstvo ovšem brzy vysloužilo Košířům pověst sídla zločinu a prostituce, o nichž psal ve svých povídkách i Jakub Arbes. Z fotbalového hřiště pole s obilím Na sklonku monarchie a za první republiky se však tamní situace zlepšovala, a to především díky narůstajícímu počtu zakládaných spolků a velice aktivnímu komunitnímu životu. Například fotbalový klub Sparta Košíře (který se slavnější Spartou sdílel pouze jméno) byl velice oblíbený mezi místními a před první světovou válkou se mu i celkem dařilo. Když však rakouské mocnářství zavelelo do boje, platilo to bohužel i pro hráče Sparty. Jak jsme žili v Československu. Malá Strana: Čtvrť paláců a umělců Přečíst článek › Zatímco se klub soustředil alespoň na trénink svých dorostenců, čekala ho další rána. V roce 1915 úřady klubu zabavily hřiště a zoraly a osely ho obilím, aby přispívalo k zásobování na frontu. Takto dopadlo mnoho tehdejších fotbalových klubů a jen ojediněle se větším celkům podařilo hřiště zachovat. Po válce se klubu začalo dařit více a v letech 1926 a 1932 se dokonce účastnil finále celostátního amatérského mistrovství republiky. Sokolovna za půl milionu Dalším aktivním spolkem byl košířský Sokol, který vznikl již v roce 1886, a i když v té době se spolky na jaře rodily a na podzim většinou zanikaly, ten košířský funguje dodnes. Na svém počátku měl ale problém najít stálé sídlo a až v roce 1931 Rada hl. m. Prahy rozhodla sokolské jednotě prodat Klamovku. Sokolové si na pozemku přebudovali místní restauraci na svoji tělocvičnu za tehdy závratnou cenu 575 000 korun. 2. září byla sokolovna slavnostně otevřena, a splnil se tak sen několika předešlých sokolských generací v Košířích. Počet členů dorostu a žactva tehdy dosáhl přes 800 osob. Jak jsme žili v Československu. Holešovice proslavila cvičení dělníků i jatka Přečíst článek › Radost sokolů ale netrvala dlouho. Po druhé světové válce byla v objektu sokolovny zřízena pivnice a v období normalizace a potlačování Sokola už v objektu fungovala pouze restaurace. „V ní se pak dlouhá léta scházeli disidenti,“ vypráví Alena Máchová, která v Košířích prožila většinu svého života. „Často jsme tam vídali Sašu Vondru a Václava Havla.“ Holky nesměly do party Ale ani po válce kulturní život v Košířích neustal. „Košíře byly živým místem,“ vzpomíná paní Máchová. „Byly tu často různé slavnosti. Například pod Černým vrchem se každý rok u sochy mistra Jana Husa slavilo jeho výročí a vždycky se tam sešli sokolové, skauti i orlové a všichni měli své kroje. Také se tam slavil sv. Václav, to tam pak byly stánky a kolotoče. Nejvíce se mi ale líbily oslavy na svátek Božího těla, které se konaly na Malostranském hřbitově. Tam holčičky chodily v bílých a růžových šatičkách a z košíků rozhazovaly růžové lístky. To jsem vždycky probrečela, protože jsem se chtěla účastnit, ale nebyli jsme věřící, a tak jsem tam nesměla.“ Jak jsme žili v Československu. Vinohrady - čtvrť umělců a rozhlasu Přečíst článek › Děti si nacházely v Košířích svoji vlastní zábavu, a především místní chlapci často zakládali různé klubovny. „I můj brácha Luděk patřil do jedné skupiny,“ vysvětluje paní Máchová. „Říkali si Seňoři a chodil tam s Pepíkem Walterem, vnukem slavného továrníka Josefa Waltera. Jejich největšími nepřáteli byli Bunkeráci, kteří byli taky z Košíř. Taky se ale někdy fackovali s nějakou skupinou ze Smíchova. Já jsem s nimi taky chtěla chodit, ale nesměla jsem, protože jsem byla holka,“ dodává pamětnice. Věděli jste, že… … v Košířích bydlelo i mnoho slavných osobností. V mládí zde žil zpěvák a herec Karel Štědrý a také František Peterka, známý jako Krakonoš z Krkonošských pohádek. Dále jsou Košíře spjaty s houslistou Jiřím Novákem či ekonomem a prognostikem Valtrem Komárkem. Dnes zde žijí například Ondřej a Ivan Trojanovi nebo Jiří Macháček. … tramvaje se v Košířích poprvé rozjely už v roce 1897. Trať vybudoval na vlastní náklady košířský starosta Matěj Hlaváček a trasa vedla z Anděla až na Klamovku. Jezdilo se od 6. do 22. hodiny, jízdenky stály mezi třemi a pěti korunami a dělníci měli zlevněné jízdné. … v Košířích založil scenárista, režisér a podnikatel Karel Lamač filmový ateliér Kavalírka. Ten stál v místě dnešního parku Pod Kavalírkou a točily se zde němé filmy, které dodnes patří mezi nejvýznamnější počiny rané československé kinematografie. Jak jsme žili v Československu. Žižkov - hrdá čtvrť hospodské noblesy Přečíst článek › Kam se podíváme příště?

Autor: Adam Snellgrove