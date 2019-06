Jak jsme žili v Československu. Kobylisy - čtvrť plná zeleně

Pražský deník přináší po celý rok cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden zveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Kobylis.

Autor: Adam Snellgrove