Jak jsme žili v Československu, Holešovice - čtvrť průvodů a demodnstrací

Pražský deník přináší cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden pozveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Holešovic.

Holešovice, ležící v meandru řeky Vltavy a na letenském vrchu, vstoupily do éry Československa již jako součást Prahy. Živelně se začaly rozvíjet záhy poté, co se Praha stala hlavním městem nového státu. Z Letné se stává rezidenční čtvrť a v meandru řeky nahrazují původní továrny nové obytné domy. Hned deset let po vzniku samostatného státu vznikl dnes tolik diskutovaný Libeňský most a výrazně se tak zlepšila pražská infrastruktura. Statečná obrana Během války obsadily jednotky SS nově vzniklé budovy Veletržního paláce, technického a zemědělského muzea. V té době se také nechvalně proslavily pavilony Radiotrhu, kde byl zřízen židovský sběrný tábor. Transporty odsud vyjížděly do polské Lodže a do Terezína. Holešovičtí ale válečné útrapy Němcům vrátili během Pražského povstání při bránění Trojského mostu a střetech na Letné, nádraží Bubny a na Štvanici. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Střešovice - vilová čtvrť blízko centra Následující doba pod vedením komunistické strany přinesla Holešovicím další zlepšení infrastruktury, ale i neoblíbenou monumentální sochu diktátora Stalina na Letné (lidově nazývanou Fronta na maso). Ta byla krátce po nástupu Nikity Chruščova k moci v roce 1962 vyhozena do povětří a dnes místo ní stojí metronom. Přehlídky i demonstrace Volný prostor Letenské pláně využíval komunistický režim k nejrůznějším veřejným shromážděním, typicky pro vojenské přehlídky nebo pro prvomájové průvody. Osmdesátá léta přinesla do Holešovic metro. V roce 1984 byly otevřeny dvě stanice Vltavská a Fučíkova (dnes Nádraží Holešovice). Změnu poměrů v zemi předznamenaly demonstrace na Václavském náměstí, které se v následujících dnech přesunuly na Letnou. Statisíce lidí tu 25. a 26. listopadu 1989 demonstrovaly proti tehdejšímu režimu a za svobodu Československa. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Dejvice - Ambiciózní čtvrť, kde to žilo Jan Čižinský, starosta Prahy 7 „Holešovice jsou osobité svým dynamickým rozvojem. Rychle se proměnily z někdejší průmyslové zóny ve vyhledávanou rezidenční čtvrť. Do budoucna vznikne zcela nová čtvrť kolem nádraží Bubny a připravujeme lávku na Štvanici.“



… v červenci 1973 najela Olga Hepnarová nákladním automobilem do skupiny lidí na tehdejší zastávce Obránců míru (Milady Horákové)? Osm lidí zemřelo.

… úžlabí Na Maninách mělo být centrem všech druhů doprav? Silniční spojení zajišťuje Libeňský most, železniční spojení nedaleké nádraží Bubny a pro říční dopravu zde byl vybudovaný přístav.

Autor: Eliška Černá