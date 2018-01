Jak jsme žili v Československu: Hodkovičky - bydlení nejen pro celebrity

Pražský deník přináší nový cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden pozveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát zveme do Hodkoviček.

včera 14:13 SDÍLEJ:

Hodkovičky jsou čtvrť sousedící na severu s Braníkem, na východě s Lhotkou, na jihu s Kamýkem a Modřany. Jejich novodobá historie začíná v roce 1922. Tehdy se obec Hodkovičky spojila se vsí Zátiší a společně se připojily k Velké Praze. „Centrem života Hodkoviček byly ještě na počátku dvacátého století, obydlené části blízko Vltavy. Do kopců se rozběhla zástavba vil až po roce 1922, po připojení k Praze,“ vysvětluje Jiří First, místní rodák a patriot. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Braník čtvrť divadla Sklep i dvou mostů Z historických záznamů se toho o Hodkovičkách mnoho nedozvíme, takže si necháme panem Firstem dále vyprávět: „Když 23.10.1921 vyhlásil prezident Masaryk mobilizaci, místní legionáři a sokolové okamžitě sešikovali místní obyvatele schopné služby a vyrazilo se do Prahy. Večer ale byli všichni zpět. Mobilizace se zrušila a na Uhry se netáhlo. Ochotu bránit vlast projevili občané Hodkoviček vícekrát. Se stejnou náladou se mobilizovali v roce 1938 a s podobnou šli budovat barikády na jižním konci obce v roce 1945.“ Vlastenci a patrioti Hodkovičky mezi dvěma válkami pulsovaly spolkovým a komunitním životem. Vedle tradičního Sokola a Skauta zde existovalo několik dalších spolků. Z těch nejzajímavějších to je Spolek baráčníků Jana Žižky z Trocnova, který pečoval o kulturní život a zachování starých zvyklostí. Vltavan sdružoval obyvatele obcí kolem řeky. Sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva v Hodkovičkách bylo založeno v roce 1936 a zaniklo až v roce 2016. V Hodkovičkách působil i Spolek Kuřáků nebo Spolek Proletkult, jehož poslání bylo šířit kulturu mezi proletáři. Hodkovičky jsou i dnes místo s aktivním komunitním životem a vlasteneckou tradicí. Pravobřežní Barrandov Společenským centrem československých celebrit byl jistě Barrandov. Na pravém břehu Vltavy to pak byly Hodkovičky. „Hodkovičky byly taková luxusní čtvrť. Vilu tu měl třeba Jaroslav Dietl. Původně bydlel na Barrandově, ale pak si postavil vilu tady. Kousek pod nimi pak měl vilu režisér Martin Frič. Tehdy byl také strašně módní tenis. U Vltavy byly tenisové kurty a jezdily sem všechny celebrity jako třeba Jiřina Bohdalová. Po tenise pak chodily do místních zahradních restaurací,“ vzpomíná místní rodačka. Známé hotely Lesan, Orlík a původní Černý kůň, kde se celebrity scházely už dnes neexistují. Co říká o Hodkovičkách starosta MČ Prahy 4 Petr Štěpánek? „Z dob, kdy byly Hodkovičky rekreační oblastí za Prahou, zůstaly zelené svahy kolem Zátišského potoka. Díky nim jsou Hodkovičky bydlením v zeleni.“ ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu: Braník čtvrť divadla Sklep i dvou mostů Slavní obyvatelé Hodkoviček Jednou z osobností, která žije v Hodkovičkách, je herečka, filmová producentka a manželka režiséra Juraje Jakubiska Deana Horváthová Jakubisková. „Když jsme se rozhodovali o přestěhování do Prahy, měla jsem podmínku: Chci bydlet v Hodkovičkách. Dlouho jsme hledali vhodný dům, až jednou…Věříme na znamení a myslíme si, že Praha chtěla nás. Proto jsme tady a děláme vše proto, abychom si to zasloužili.“ Vlastně náhodou se v Hodkovičkách ocitl slavný spisovatel Ivan Klíma. „Před necelými čtyřiceti lety, když naše děti byly ještě malé, chodívali jsme s nimi na procházky po pražských lesích. Jednou jsme také zabloudili do Hodkoviček a mě napadlo: Tady bych chtěl bydlet. Vypadalo to jako neuskutečnitelný sen, ale jako zázrakem se nám podařilo vyměnit družstevní byt za byt ve vile. Stojí kousek od lesa, v místě, kde dodnes panuje krásný klid. V tom bytě žijeme dosud a dětem se podařilo získat bydlení kousek od nás což svědčí o tom, že jsme se všichni stali patrioty téhle pěkné a prastaré obce.“ Dům v Hodkovičkách měla rodina Vojtěcha Hynaise, autora opony Národního divadla. Bydlel zde ministr Masarykovy vlády Ivan Dérer nebo malíř a autor krtečka Zdeněk Miler. Na ulici dnes můžete běžně potkat Juraje Jakubiska, zpěváka Pavola Haberu, herce Jana Potměšila či písničkáře Svatopluka Karáska. Kam se podíváme příště? Příští pátek se seriál Pražského deníku Jak jsme žili podívá do Hodkoviček. Máte doma zajímavé snímky této čtvrti z let 1918 - 1992? Pošlete nám je i s komentářem na e-mailovou adresu redakce.prazsky@denik.cz.

Autor: Eliška Černá