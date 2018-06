Jak jsme žili v Československu. Hlubočepy - Hollywood s vápencem a továrnami

Pražský deník přináší cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden pozveme čtenáře do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992. Tentokrát zveme do Hlubočep.

Hlubočepy byly dlouho cílem výletníků kvůli svojí nedotčené krajině v okolí vsí Zlíchova, Hlubočep, Klukovic, Žvahova a barrandovské pláně. „V sousedství krásné a velebné Prahy jest krajina, jež svou půvabností a zdravostí nad jiné vyniká a k pěkným výletům vábí.“ čteme v historických análech. Zatímco vyjmenované části stojí na základech původních vsí, které se spojily, aby se v roce 1922 připojily k Velké Praze, Barrandov býval pustým místem, kterému vládla příroda. Jeho mladou historii však vyvažuje prvorepublikový rozvoj. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Košíře - dělnická čtvrť s filmovými ateliéry Ve 20. letech minulého století začala výstavba reprezentativní vilové čtvrti a slavných filmových ateliérů. Na volné planině pak v 80. letech vyrostlo moderní sídliště, kde dnes bydlí většina obyvatel celého katastrálního území. Továrny a luxus Stejně jako Smíchov, i Hlubočepy mají tovární tradici. Na Zlíchově našla svůj domov sklárna Josefa Inwalda, Fischlův lihovar nebo Hergetova vápenka, v Prokopském údolí dodnes najdeme pozůstatky chemické továrny Hydroxygen. Do výrobních dějin se podepsalo podnikání pánů Bárty a Tichého, kteří měli své podniky na zpracování vápna snad v každé části Hlubočep. V kontrastu se zlíchovskými továrnami začal ve 20. letech realizovat svůj velkolepý plán mladý inženýr Václav Maria Havel, otec prezidenta Havla. Na Barrandovské skále staví podle projektu architekta a režiséra Maxe Urbana restauraci a kavárnu Terasy. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Motol - klidná čtvrť s rybníky i nemocnicí Součástí barrandovského zahradního města se pak ve třicátých letech stává ještě bar Trilobit, plavecký bazén, vilová čtvrť a filmové ateliéry. Inspirován Amerikou, vytvořil Havel na Barrandově malý Hollywood. V nedalekých luxusních vilách našla svůj domov nejedna významná československá osobnost. Zánik kostela Hlubočepy se z velké části rozkládají na vápencovém podloží. Právě to se stalo osudným prastarému poutnímu místu. Na vrcholu vápencových skal v Prokopském údolí stával kostelík zasvěcený sv. Prokopovi. Kostel nechal postavit hrabě Schwarzenberg na počest světce a poustevníka, který obýval jednu z tamějších jeskyní. Intenzivní těžba vápence po roce 1945 ale vedla k demolici kostelíku. „Zbourán byl z důvodu statického narušení v polovině 60. let a dnes po něm, stejně jako po svatoprokopské jeskyni, nic nezbylo. Pomalu se také vytrácí i z paměti místních obyvatel,“ popisuje zánik místa historik Prahy 5 Pavel Fabini. Zápotocký spojil břehy Mezi Hlubočepy a Braníkem se rozkládá jedna z nejdůležitějších a nejsložitějších pražských komunikací. Se zvyšující se automobilovou dopravou potřebovala Praha nový most přes řeku Vltavu. Most Antonína Zápotockého byl slavnostně otevřen v roce 1983 a do dnešní podoby byl dokončen v roce 1988. Jen pár let si most udržel své původní jméno. V roce 1990 byl přejmenován na most Barrandovský. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Smíchov - pražský Manchester Složitý mostní systém není jen praktická komunikace, ale i umělecké dílo „Estetický rozměr mostu umocnily betonové plastiky od Josefa Klimeše. Na pravém břehu se jedná o Rovnováhu, zatímco levý břeh zdobí betonové mísy nazývané „hroší lázeň“ nebo „krmítko pro slony,“ uzavírá Fabini. Pavel Richter, starosta městské části Praha 5 „Ačkoliv si dnes v případě Hlubočep vybaví většina Pražanů sídliště Barrandov, nesmíme zapomínat na to, že původní Hlubočepy jsou krásná, klidná čtvrť s rodinnými domky, téhož času jedna z nejvyhledávanějších v Praze.“



Věděli jste, že… … Barrandov je pojmenovaný podle geologa Joachima Barrandeho, který zde učinil celosvětově významné objevy?

… mezi významné barrandovské rezidenty patřila herečka Adina Mandlová? V jejím domě dnes bydlí stomatolog a moderátor Roman Šmucler. Své rodinné sídlo zde má bývalý premiér Jan Fischer.

… po otevření Barrandovských teras v roce 1929 dovážely denně autobusy z Václavského náměstí na Barrandov přes 3000 návštěvníků?

… po otevření Barrandovských teras v roce 1929 dovážely denně autobusy z Václavského náměstí na Barrandov přes 3000 návštěvníků?

… na rozhraní Radlic a Hlubočep leží vrch Děvín? Kopec dostal svůj název podle pověsti o dívčí válce. Dívky si podle legendy postavily svůj hrad na Děvíně a muži na Vyšehradě.



ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Veleslavín a Vokovice - vesnice s metrem

Autor: Eliška Černá