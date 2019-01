Praha - Na devátém místě z 21 finálových receptů se umístil smažený chřest Evy Polákové.

Chřest smažený.

Autor: Eva Poláková

Kategorie: Hlavní chod

Ingredience na 4 porce: 1 kg bílého chřestu, 2 ks citrónu, 3 lžíce cukru, 2 lžíce soli, 1 ks krajíc staršího chleba, 250 g strouhanky, 300 g másla, 1 špetka pepře



Pracovní postup: Bílý chřest pečlivě oškrábej a odkroj dřevnatou spodní část. Do vroucí vody dej sůl, dvě lžíce másla, trochu pepře a vymačkej do ní citrón, který tam poté celý vhoď. Nakonec přidej krajíc chleba, který vytáhne mírnou hořkost z chřestu. Do pánve vlož zbylé máslo a zpěň ho. Přidej strouhanku, zamíchej, osol a opepři tak, aby vznikla řídká kaše, do které dáš uvařený chřest a obalíš ho v ní. Smažený chřest můžeš podávat s novým bramborem.

Příběh: Tento recept mám z Pražské kuchařky mé babičky