Jak by mohly vypadat ostrovy v Karlíně? Studentky architektury navrhly řešení

Barman/číšník Do unikátního baru v centru Prahy hledáme člověka na pozici barman/číšník . Nabízíme možnost získání nových zkušeností, znalost molekulární mixologie, skvělý tým, účast na školeních a krásné pracovní prostředí. Své CV prosím zasílejte na email:

Pomocní kuchaři. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Restaurace IN LOCO, Sokolovská 32, Praha 8, kontakt: osobně v místě výkonu práce: Sokolovská 205/32, Praha 8, email: reznicek.karel@atlas.cz, požadujeme: komunikace v ČJ aktivní, zdravotní průkaz, výpis z RT. Pracoviště: Gastropore s.r.o.-002, Sokolovská, č.p. 205, 186 00 Praha 86. Informace: Karel Řezníček, .

Úředníci v oblasti daní 202115 - vrchní referent/rada Oddělení kontrolního II. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18810 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. , Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazená osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. , Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se jí zkušební doba v délce 6 měsíců., Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 12. 2018., Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.. Pracoviště: Finanční ú)řad pro hl. m. prahu, územní pracoviště prahy 11 - jižní město, opatovská 964/18, praha 415, Opatovská, č.p. 964, 149 00 Praha 415. Informace: Petra Nykodýmová, +420 225 289 303.