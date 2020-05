Jahody vypěstované na jihu metropole v Kunraticích jsou od půlky tohoto týdne v prodeji na farmářském tržišti Jiřího z Poděbrad. „V Kunraticích pěstuje jahody už třetí generace rodiny Jakoubků. Dnes hospodaří přibližně na 26 hektarech,“ uvedli organizátoři trhu s tím, že zákazníci si mohou pro sladké plody přijít vždy od středy do soboty.

Zdroj: Deník

V brzké době by měly být kunratické jahody v prodeji i na tržišti na Kubánském náměstí. Zatím tam nabízí rané odrůdy vypěstované v Břežanech nedaleko Úval. „Jahody budou na Kubáni už stále až do července – každý tržní den,“ informoval na svém webu provozovatel trhu, spolek Archetyp. Obdobné je to i na jeho dalším tržišti na náplavce Rašínova nábřeží, kde budou břežanské jahody nabízet od zítřka.

Vizitky jako doklad českého původu

Na "Jiřák" brzy zamíří také prodejci z jahodárny v Sedlčánkách nedaleko Čelákovic. „Před pár dny jsme napoprvé sebrali asi 50 kilo jahod, nyní sbíráme denně kolem 200 kilo,“ prozradil Deníku majitel Sedlčánské jahodárny Jiří Sixta. Prozatím plody prodávají přímo na farmě.

„Spolupracují s námi obchodníci, kteří jezdí po farmářských trzích po Praze, letos budou například na Jiřáku. K jahodám dáváme vizitku, aby si lidé mohli telefonicky ověřit, že daný obchodník koupil jahody opravdu u nás,“ doplnil Sixta.

Má totiž neblahou zkušenost s tím, že někteří prodejci zneužívají jejich obchodní značku a prodávají ovoce třeba ze Španělska nebo Polska.

Původ zbožní kontroluje namátkově Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Prodejce jí musí předložit dokumenty odkazující na původ zboží. Poctiví obchodníci jsou podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy obvykle ochotni předložit doklady i zákazníkům, pokud o to požádají.

Ceny podobné jako loni

V Sedlčánkách nyní prodávají jahody za 120 až 150 korun za kilo, jakmile dozraje více plodů, půjde cena ke stovce. „U samosběru budeme začínat na 55 korunách, až bude jahod dost, půjdeme ještě níž. Lidé se nemusejí bát, že kvůli pandemii zaplatí třeba o třetinu víc,“ objasnil majitel farmy. Zaměstnanců na sklizeň má dost, protože brigádníky najal už v únoru ještě před vypuknutím pandemie.

Ve Vraňanech nedaleko Mělníku jsou červené plody k dostání už od 60 korun za kilo. Jde o jahody vhodné ke zpracování třeba do marmelád. U výběrových je cena podobná jako v Sedlčánkách.

Ušetřit mohou zákazníci právě díky samosběru. Přímo v metropoli je kromě kunratické farmy ještě jahodárna Schwenk v Uhříněvsi. Ani jedna z nich zatím datum začátku samosběru nemá.

Ve Vraňanech, Břežanech a Sedlčánkách by se měly rozběhnout na přelomu května a června.