Desítky demonstrantů se dnes odpoledne sešly na Klárově, aby vyjádřily podporu Palestině, po 15.00 se vydaly průvodem k Černínskému paláci na Loretánském náměstí, k sídlu českého ministerstva zahraničí. Cílem pochodu je, přiblížit Čechům problematiku Palestiny a zároveň prokázat solidaritu Palestincům. U izraelské ambasády, kde se naopak konalo shromáždění na podporu Izraele, se průvod zastavil. Na pořádek dohlížela policie. Akce jsou reakcí na 11 dní bojů mezi Izraelem a Palestinou, který si vyžádal asi 250 mrtvých a tisíce zraněných, především Palestinců. Dnes po půlnoci začalo platit příměří.

Pochod na podporu Palestiny. | Foto: ČTK

Účastníci, mezi nimiž byli také cizinci, si na Klárov přinesli transparenty. Bylo na nich například Svoboda Palestině, Nemůžeme dýchat od roku 1948 nebo Dohoda století = krádež století. Organizátoři rozdávali palestinské vlaječky, demonstranti skandovali. Řečníci přirovnávali okupaci Gazy k situaci v Československu. „Akorát to nebyl Izrael, ale bylo to Rusko, ty spojitosti tu jsou," řekl jeden z organizátorů pochodu Matyáš Pilin. Podle něj by ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) měl přijmout fakt, že Palestina a její lid mají právo být svobodní.