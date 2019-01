V mládí byla Iva Hüttnerová (67) pěkná rebelka. Dokonce ji vyhodili z gymnázia. „Poměrně přísně mě vychovávala babička a ta zemřela, když mi bylo patnáct. Tehdy jsem ztratila pevnou ruku a svět mi byl malý… Ovšem od chvíle, když jsem začala studovat herectví na DAMU a divadlo mě bavilo, přestala jsem vyvádět. Takže moje rebelie byla relativně krátká, ale vydatná," říká herečka a malířka o období, které předcházelo jejímu přerodu v klidnou, rozumnou a pohodovou ženu, kterou známe.

Herečka, malířka a spisovatelka Iva Hüttnerová v Ústí nad Labem. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Jste nejen herečka, ale i uznávaná malířka. Co je u vás impulsem k namalování obrazu? Podle čeho se rozhodujete, co na obrazu bude?

Malování obrázků se během let stalo mou druhou profesí a snažím se mu věnovat každou volnou chvíli. Většina námětů je z časů dávno minulých, které se mi zdají pohodovější a vlídnější než naše uspěcha- ná současnost.

Velkou inspirací je pro mě divadlo, kabarety, ale i uličky staré zmizelé Prahy s malými obchůdky… Prostě maluji, co si pamatuji z dětství, o čem jsem četla nebo to viděla ve filmech pro pamětníky, na co myslím, o čem sním, a jak nejlíp umím.

Zaujalo mne, že v dubnu vám uspořádal výstavu Nejvyšší soud. Byly tam obrázky určené speciálně pro soudce?

Nevím, proč mě pozvali právě na brněnský Nejvyšší soud, ale součástí výstavy byla i velmi příjemná vernisáž s besedou. Obrázky určené soudcům tam ovšem nebyly. Maluji to, co mě baví a zajímá, a pokud se to líbí i někomu jinému, jsem šťastná.

Od 2. července máte výstavu na zámku Chyše. Podle čeho určujete místa, kde vystavíte své obrazy?

Vystavuji tam, kam mne pozvou. Právě kvůli vernisážím jsem objevila tolik krásných míst u nás, o kterých jsem neměla ani tušení. Třeba Mariánskou Týnici, Římov, Nové Město nad Metují a další. O zámku Chyše jsem věděla jen to, že tam pracoval mladý Karel Čapek jako vychovatel, a překvapilo mne, že nejen zámek, ale i zahrada, pivovar a okolí jsou kouzelné místo, a s radostí jsem přijala pozvání k výstavě, kterou tam budu mít celé léto.

Kde už byste vystavovat nechtěla?

Tam, kde je vlhko. Měla jsem výstavu v Bratislavě ve starém krásném sklepení a všechny grafiky se mi zkroutily.

Je o vás známo, že také sbíráte staré krásné věci. Co je vaším posledním úlovkem?

Před časem mi jedna dáma do divadla přinesla krajkovou šálu s certifikátem aukční síně z pozůstalosti Emy Destinnové. Mám už několik věcí, které jí patřily a ty jsou asi největší chloubou mé sbírky, kterou shromažďuji už téměř 40 let. Teď právě ji na delší čas vystavuji ve skanzenu v Přerově nad Labem. Je to kousek od Prahy a je tam moc pěkně.

Můžete přiblížit vaši roli v komediálním seriálu Jetelín, který se bude už brzy vysílat na Primě?

Moje postava se jmenuje Drahomíra, ale přezdívají jí Godzilla. Tak si asi umíte představit, co je to za ženskou. Zlá tchyně, která mučí svého hodného zetě Jana Šťastného. Ale mrchy jsou většinou pro herce potěšením.

Co je hlavním tématem tohoto komediálního cyklu?

Jetelín je cyklus mikrokomedií o čtyřech kamarádech, kteří se znají od dětství, žijí v jedné obci, a vtipně a s nadsázkou vypráví o jejich radostech a strastech. Těší mě, že jsem se potkala na place s Janem Šťastným, Jitkou Ježkovou, Luckou Benešovou, kteří jsou dokonalí profesionálové a skvělí herci.

Abych nezapomněla, moc mě baví mladá talentovaná Stázka Chocholatá, která je naprosto přirozená a vtipná.

Prvním seriálem, ve kterém jste si zahrála, byla Ordinace v růžové zahradě. Co vám ta práce přinesla?

Ordinace mi přinesla hlavně „seriálovou popularitu", kterou jsem neznala a tím pádem mě trochu zaskočila rubem i lícem. Lepařová je od autorů dobře vystavěná postava, má vývoj, selský rozum a smysl pro humor.

Mám ji ráda a doufám, že spolu ještě nějaký čas vydržíme.

Vaší velkou zálibou je zahrada. Na jaký svůj výpěstek jste pyšná?

Na své zahrádce kromě bylinek nepěstuji nic užitečného, mám ji jen pro krásu. Je tam plno květin, keřů, několik vzácných stromů, ale i dvě jezírka a potůček. Mojí chloubou jsou ohromné modré hortenzie. Je to místo, kde si odpočinu, ale někdy je to i pořádná dřina.

Navázala jste na pořad Domácí štěstí, který jste dlouho uváděla v televizi a jezdíte s jeho divadelní podobou po vlastech českých. Na co se může těšit ten, kdo na něj zavítá?

Divadelní představení Domácí štěstí je zcela odlišné od televizního pořadu. Je to velmi vtipná komedie, kterou pro mne napsal Jiří Just. Hraji v ní potrhlou a obtížnou hospodyni, diváci se baví a s mými kolegy Davidem Suchařípou a Míšou Dolinovou to hrajeme moc rádi.

FILIP LUKEŠ