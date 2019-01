Praha - Náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská popírá, že by chtěla na pozici šéfa odboru Institutu plánování a rozvoje (IPR), který má na starosti přípravu nového územního plánu, prosadit bývalého primátora a architekta Jana Kasla. Reaguje tak na informaci, se kterou přišel server info.cz.

Jan Kasl. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Na stránkách IPR visí inzerát, který říká, za jakých podmínek a jak se kdokoliv může přihlásit do výběrového řízení. Zároveň říká i to, že se přihlášky odevzdávají v zalepených obálkách, které bude otevírat až výběrová komise, která by měla poprvé zasednout dnes," uvedla Kolínská s tím, že s ohledem na tento postup dost dobře nemůže v tuto chvíli nikoho na pozici prosadit. To, jestli se bude nebo nebude o pozici ucházet, sám Kasl odmítl komentovat.

IPR hledá šéfa klíčového odboru poté, co spolu s ředitelem celého institutu Petrem Hlaváčkem odešel i hlavní autor nového pražského územního plánu Roman Koucký. A spolu s ním také 13 z 15 zaměstnanců, kteří se na přípravě takzvaného Metropolitního plánu podíleli. Podle kritiků Kolínská rozhodnutím o odvolání Kouckého ohrozila budoucí rozvoj Prahy, pro který je Metropolitní plán klíčovým dokumentem.

