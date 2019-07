O záměru magistrátu využívat online data například v městské hromadné dopravě psal Pražský deník už na začátku letošního roku. Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) se mimo jiné snaží uspokojit část veřejnosti, která dlouhodobě volá po zveřejnění údajů o poloze pražských tramvají a autobusů v mobilní aplikaci. Dopravní podnik totiž tyto údaje nemůže poskytnout kvůli smlouvě s firmou Xanthus ze začátku tohoto století.

Data od mobilních operátorů ovšem vedení města už využilo nedávno. Jednorázová analýza primátorova náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) ukázala, že v Praze žije o čtvrt milionu lidí více, než ukazují údaje Českého statistického úřadu. Ty totiž počítají lidi ve velkoměstě jen podle nahlášeného trvalého bydliště.

Hlavní město zaplatí 46 milionů korun

Nyní městský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) vypsal veřejnou zakázku s názvem „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“. Odhadovaná cena je 46 milionů korun.

„Jedním z cílů navrhovaného inovačního partnerství je nastavení a vylepšení analytických postupů pro zpracování dat. To umožní více detailní a přesná výstupní data použitelná v dopravě, městském plánování a dalších oblastech,“ píše IPR Praha v oznámení o zahájení tendru.

Městští plánovači chtějí pro tyto účely na základě dat roztřídit lidi, kteří se v Praze pohybují, do čtyř základních skupin - rezident, pracující, návštěvník a tranzitující.

„Je důležité vědět, jaký podíl obyvatel přes den zůstává v místě bydliště, jaký podíl vyjíždí za prací, školou nebo službami a kam, a tedy jaký díl aktuálně přítomných tvoří dlouhodobí a krátkodobí návštěvníci,“ citoval Adama Švejdu z IPR Praha server Aktuálně.cz.

Blikající tečka se jménem? Není se čeho bát

Švejda pak uklidnil občany: „Rozhodně nejde o využívání údajů z GPS senzorů jednotlivých mobilních telefonů. Představa blikající tečky na monitoru se jménem není absolutně reálná a není se čeho bát. Lze si to představit tak, že se určují pouze počty osob pro danou charakteristiku.“

Pokud by Praha anonymizovaná data z mobilů opravdu získala, mohly by pomoct třeba i k lepšímu plánování bezpečnostních opatření při demonstracích, velkých kulturních či sportovních událostech.

Institut by rovněž rád měl přehled také o data z telefonů s aktivním SIM kartou zahraničních operátorů. Praha by tak měla přehled, jak využívají metropoli turisté a kam je to láká nejvíce. Podle Švejdy by takové statistiky vedly k podpoře cestovního ruchu jak ze strany zahraničních hostů, tak ze strany poskytovatelů služeb.