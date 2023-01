Koncert a průvod: Děti na Folimance slavily Tři krále

Například v Brně činil u dvoupokojových bytů růst cen v průměru 672 korun, což znamenalo meziroční nárůst o pět procent, ale u bytů 2+1 to bylo 13 procent (1703 Kč). V Plzni vzrostly nájmy průměrně o sedm procent a v Olomouci mezi šesti až 12 procenty.

"Byť nájmy loni rostly, zdražení ve většině měst skončilo pod úrovní inflace. Nešlo tedy o skokové zdražení jako třeba u cen energií, které se některým domácnostem zvedly o více než 100 procent,“ upozornil šéf společnosti UlovDomov.cz Michal Hrbatý.

Obrazem: Velbloudi, tři králové a koledníci. Průvod završil Vánoce v Praze

Cenu pronájmů zvyšuje fakt, že si řada lidí vlastní nemovitost již nekupuje kvůli drahým hypotékám. "K povzbuzení trhu s vlastnickým bydlením přispěje snížení sazeb. Na druhou stranu růst cen nájmů není pro trh na škodu, protože se tím zvyšuje výnos pro investora, který nemovitost koupil," řekl Marek Padevět, ředitel rezidenčních projektů PSN. Jeho slova potvrzuje i marketingová a obchodní ředitelka společnosti UBM Development Czechia Alice Slámová, podle které navýšení poptávky po nájemním bydlení a růst nájmů zrychlí návratnost investice do nemovitostí.

Index společnosti UlovDomov.cz ukazuje, že měsíční náklady na vlastní bydlení vycházejí v Praze u bytu o velikosti 60 metrů čtverečních až 2,4 násobně dráž než nájem. U tohoto bytu v Praze po rekonstrukci cena za metr čtvereční činí kolem 120.000 Kč a splátka 90procentní hypotéky na 30 let by při aktuální průměrné nabídkové úrokové sazbě 6,77 procenta vycházela na asi 42.000 Kč za měsíc, zatímco nájemné společnost odhaduje na necelých 18.000 korun.

Velká změna v pražském tramvajovém provozu: nastupuje hlas herce Jana Vondráčka

V krajských městech však takový rozdíl není. Třeba v Olomouci u bytu 1+kk vychází podle dat UlovDomov.cz nájem průměrně na 9422 korun a splátka 90procentní hypotéky na 30 let při úrokové sazbě 6,77 procenta ročně by byla zhruba o sedm tisíc vyšší. Nejvíce se ceny pronájmu a plateb úvěru za vlastní bydlení přibližují v Ostravě, kde je poměr měsíční splátky hypotéky u staršího bytu vůči nájmu 1,4.

Ve 4. čtvrtletí loňského roku ve srovnání se 3. čtvrtletím přitom nájmy klesly. U bytu velikosti 2+kk byly v metropoli o 850 korun nižší, v Ostravě činil pokles u bytu 3+kk o 13 procent (2358 Kč).

Další vývoj se podle odborníků těžko odhaduje a realitní trh by podle nich potřeboval, aby se více stavělo. Větší nabídka by brzdila ceny, myslí si Hrbatý. "Také by pomohl jednotný a transparentní přístup městských částí k jednání s developery," řekla k situaci v Praze Dana Bartoňová, obchodní ředitelka firmy YIT Stavo.