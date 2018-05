Invalidovna přejde do rukou památkářů. Chtějí do ní investovat miliardu

Národní památkový ústav (NPÚ) převezme v pátek do své správy pražskou Invalidovnu. Dosud rozsáhlý a dlouhodobě nevyužívaný barokní komplex spravoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dnes to sdělil jeho mluvčí Radek Ležatka. Památkáři budovu dostanou skoro dva roky poté, co se stát neúspěšně pokusil památku prodat. Do oprav chtějí investovat zhruba miliardu korun.

Svůj zájem objekt rekonstruovat a následně využívat pro potřeby své i veřejnosti NPÚ deklaruje od dražby v srpnu 2016, v níž se zájemce o objekt nenašel. Budova, která se od té doby stala národní kulturní památkou, se nabízela za téměř 640 milionů korun. Investiční záměr památkářů na opravu počítá s přibližně miliardovými náklady. Jako jednu z významných investičních akcí zmiňuje rekonstrukci Invalidovny i programové prohlášení vznikající vlády ANO a ČSSD. Široké využití NPÚ by v objektu chtěl ve spolupráci s ministerstvem kultury provozovat vzdělávací centrum. Sídlit by v něm měl také Pražský filharmonický sbor a další příspěvkové organizace zřizované ministerstvem kultury. Kromě samotného zpřístupnění památky NPÚ navrhuje, aby v Invalidovně měly výstavní prostory některé státem zřizované galerie či muzea. Mohly by tak být vystaveny i sbírky, které jsou dnes uložené v depozitářích kvůli nedostatku prostor. ČTĚTE TAKÉ: Invalidovna by se konečně měla stát novým kulturním centrem Karlína Areál Invalidovny zahrnuje zastavěnou plochu a nádvoří o výměře přes 12 tisíc metrů čtverečních a zahrady, které mají rozlohu téměř 10 tisíc metrů čtverečních. Areál je oblíbený mezi filmaři, natáčely se tam například scény z Amadea Miloše Formana. Objekt byl postaven v letech 1731 až 1737 jako útulek pro válečné vysloužilce. Vzorem stavitelům byla podobná budova v Paříži. Plány na stavbu vypracoval slavný stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer v roce 1730, pro nedostatek financí se z návrhu realizovala jen devítina. K ubytování válečných invalidů budova sloužila do roku 1935. Donedávna v budově působil Vojenský ústřední archiv, který se přestěhoval do objektu v areálu kasáren v Praze-Ruzyni. Ministerstvo obrany pak převedlo Invalidovnu na základě usnesení vlády na ÚZSVM. ČTĚTE TAKÉ: Vilgus ministryni: Invalidovnu předejte do rukou Národního památkového ústavu

Autor: ČTK