Invalidovna by se konečně měla stát novým kulturním centrem Karlína

V rámci včerejší návštěvy premiéra v demisi Andreje Babiše v budově karlínské Invalidovny došlo k dohodě o její budoucnosti. Po 17 měsících vyjednávání získá Invalidovnu Národní památkový ústav (NPÚ), který místní radnice celou dobu podporuje. Budova tak skončí v rukou těch, kteří se nejlépe postarají o její rekonstrukci a smysluplnou budoucnost.

„Splnil se mi můj tajný sen. Městská část Praha 8 už od roku 2016 prosazovala, aby Invalidovna nebyla privatizovaná, ale aby zůstala v rukou státu. Vyjednával jsem se současným majitelem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jednal jsem také s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem s cílem najít organizaci, která by se o Invalidovnu důstojně postarala. To se nyní povedlo,” říká místostarosta Prahy 8 pro památkovou péči Petr Vilgus.

Místostarosta Vilgus 20. února 2018 požádal dopisem ministryni financí Alenu Schillerovou a ministra kultury Ilju Šmída o pomoc a o intervenci v této záležitosti. Zároveň ujistil vedení NPÚ, že nadále trvá podpora Prahy 8 k umístění této organizace v Invalidovně.

Zpřístupnění možná už v létě

„Základem je, aby budova brzy ožila a stala se místem setkávání místních i přespolních. Jsme připraveni spolupracovat s Národním památkovým ústavem při přípravě budoucnosti Invalidovny. Těším se na setkání s paní ředitelkou NPÚ Goryczkovou, se kterou budeme mluvit o zpřístupnění Invalidovny už během této letní sezóny. Podporuji vizi, že se v Invalidovně potká několik forem využití,“ říká Vilgus.

Místostarosta bude prosazovat využití pro účely výstavní (muzeum rakousko-uherské minulosti, vojenské muzeum, galerie se vztahem k období rakousko-uherské monarchie), galerijní (s odkazem na mistra české fotografie Josefa Sudka, který se v Invalidovně po zranění v 1. světové válce rekvalifikoval na fotografa) nebo vzdělávací (vysokoškolské pracoviště zaměřené na architekturu, restaurátorství nebo sochařskou a malířskou tvorbu).

Široké využití

„V neposlední řadě je třeba myslet na to, aby tato památka skutečně žila. Aby lidé měli důvod ji často navštěvovat. Invalidovna by se měla otevřít karlínské a pražské občanské společnosti, měla by nabídnout prostor pro umělce všech oborů, pro školy i kroužky domu dětí a mládeže, pro drobný obchod a služby,” popisuje plány městské části Vilgus.

Praha 8 dlouhodobě usiluje o využití prázdných budov na jejím území. Radnice mj. jedná s majitelem Paláce Svět o prodeji této ikonické libeňské stavby do rukou silnějšího a odhodlanějšího investora. Podporuje také využití Mazutky na sídlišti Invalidovna.

Základní kámen Invalidovny byl položen za osobní účasti císaře Karla VI. 15. srpna 1732. Je postavena z prostředků nadace hraběte Petra Strozziho na pozemcích na Špitálském poli, které vlastnil řád křížovníků s červenou hvězdou. Z původního ambiciozního plánu na obří stavbu nakonec byla realizována jen 1/9 projektu. Po první světové válce zde 10 let žil jeden z nejvýznamnějších českých fotografů Josef Sudek. Po další desetiletí v Invalidovně sídlily vojenské archivy, které se odtud odstěhovaly v roce 2014. Od té doby byla budova bez stálého využití.