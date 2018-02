Invalidé čekají na razítko měsíce. Posudkových lékařů je zoufale málo

Na jejich rozhodnutí závisejí tisíce lidí, kteří čekají na invalidní důchod nebo příspěvek na péči. Přesto se řady posudkových lékařů nebezpečně tenčí. Na úřadech už jich chybí více než šedesát – tedy asi pětina. Podle vedení resortu práce a sociálních věcí tak hrozí naprostý kolaps posudkové služby. „Situaci proto musíme urgentně řešit,“ řekla ministryně Jaroslava Němcová (ANO).

První dvě opatření, která vymysleli ještě její předchůdci, už začala platit: posudkovým lékařům se po dlouhých letech zvedl plat a jejich řady také začali posilovat externisté. Další kroky by měla připravit nově vytvořená pracovní skupina. Kromě odborníků z ministerstva v ní zasednou také ombudsmanka, praktičtí doktoři nebo zástupci zdravotně postižených.

VYŠŠÍ ODMĚNA

„Na změnách postupně pracujeme. Od ledna jsme navýšili odměny posudkovým lékařům, a to na úroveň jejich kolegů ve zdravotnictví. Pokud by totiž zůstaly nižší, nikdo by k nám pracovat nepřišel,“ potvrdila náměstkyně pro sociálně pojistné systémy Iva Merhautová.

Kolik odborníků chybí?



296 posudkových lékařů dnes působí v Česku



362s tolika místy pro posudkové lékaře počítá ministerstvo práce a sociálních věcí (pětina je tedy neobsazená)



380 tisícposudků loni vypracovali lékaři okresních správ sociálního zabezpečení



9 tisícposudků nebylo vyřízeno v zákonné lhůtě



43 miliard korunjsou loňské výdaje na invalidní důchody



25 miliard korunšlo na příspěvky na péči



2 miliardyjsou výdaje na dávky pro osoby se zdravotním postižením

Zdroj: MPSV

Doposud si totiž začínající doktoři přišli na úřadu jen na 25 tisíc korun hrubého měsíčně. Posudkovým lékařům navíc začali pomáhat odborní asistenti a smluvní lékaři – tedy lidé, kteří nejsou ve služebním poměru a nepožaduje se po nich atestace z posudkového lékařství. První z nich nastoupili právě tento měsíc. Za úkol mají vypracovávat podklady, o které se pak posudkový lékař opře.

Asociace posudkových lékařů ale upozorňuje na to, že toto řešení může být jen nouzové. „Jde jen o krátkodobou provozní záplatu. Úbytek by se neměl dlouhodobě řešit náhradním personálem. Ministerstvo by mělo naopak do oboru pořádně investovat tak, aby se našlo dostatek skutečně kvalifikovaných sil,“ uvedla asociace v prohlášení. Stát se totiž podle ní bez lékařů s potřebnou atestací rozhodně neobejde.

Problémy s lékařskou posudkovou službou řeší ministerstvo práce léta. Nedostatek odborníků totiž brzdí vyřizování invalidních důchodů a příspěvků na péči. Lidé čekají na razítko dlouhé měsíce. „Nevypracovaných posudků, u nichž již uplynula zákonná lhůta, eviduje lékařská posudková služba téměř devět tisíc. Odvolací komise pak takových případů hlásí čtyři a půl tisíce,“ přiznává mluvčí resortu Petr Sulek. Často jde přitom o invalidy, kteří se bez příspěvku státu neobejdou. Bez posudku ale na něj nedosáhnou.

Rukama posudkových lékařů projde každoročně téměř 400 tisíc žádostí. Na základě jejich rozhodnutí se pak rozdělují miliardy. Jen invalidním důchodcům stát loni poslal zhruba 43 miliard korun a lidem, kteří pobírají příspěvky na péči, poskytl více než 25 miliard korun. Dávky pro osoby se zdravotním postižením spolykaly kolem dvou miliard korun.

SDÍLENÍ DOKTORŮ

Do budoucna by mohly „posudkářům“ přibýt i další pravomoce. Ministerstva práce a zdravotnictví totiž uvažují o tom, že by propojily činnosti posudkových a revizních lékařů – tedy odborníků, kteří sedí ve zdravotních pojišťovnách a rozhodují o nárocích pojištěnců. „Dnes jsou tyto činnosti od sebe nesmyslně odděleny. Lékaři v obou funkcích přitom dělají téměř totéž – hodnotí zdravotní dokumentaci pacienta. Propojení by tedy byl poměrně racionální krok, který by mohl rozumně využít kapacity stávajících lékařů,“ řekl před časem Deníku náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula