Na případ před týdnem upozornil Josef Chodounský, populární zaměstnanec dopravního podniku hlavního města (DPP). Na twitterovém účtu zveřejnil jízdní řád tramvajové linky číslo 26, podle kterého se čas dojezdu například ze zastávky Divoká Šárka na Dejvickou zkrátil na 11 minut (podle Chodounského bývalo třináct) a doba jízdy z Olšanské na Solidaritu se změnila z deseti minut na osm.

Chodounský uvedl, že mezi zastávkami Thákurova a Dejvická je dokonce interval 0 minut! Znamená to, že tramvajáci musí stihnout dojet během šedesáti sekund zhruba třísetmetrový úsek, na trati je však jeden semafor.

„Linka 26 vytváří abnormální tlak na řidičovu psychiku, kdy podvědomě ví, že se nesmí pokusit vyjet jízdní řád porušováním předpisů, ale jakým správným způsobem máme tento jízdní řád vyjet, nevím,“ postěžoval si Chodounský, podle něhož musí v těchto dnech „slušní tramvajáci vědomě úplně rezignovat na jízdní řád“.

Podle informací Pražského deníku se toto vnitřní dilema týká i dalších řidičů. Na jedné straně je snaha nechovat se hulvátsky k cestujícím (a například jim nezavírat dveře před nosem) i respektovat jízdní řád kvůli těm, kteří si vyhledali spojení a na přestup mají vyhrazený určitý čas.

Po zkrácení časů se z Šárky na Dejvickou mám dostat za 11 minut (bývalo 13) a v noci dokonce za 10. Z Olšanské na Solidaritu za 8 (bývalo 10) atd.



Pocit ze zpoždění zhoršuje fakt, že na konečných není moc času. 20min. BP je s 5 minutovým zpoždění fakt málo. ? pic.twitter.com/n2SPNdDb8U — Josef Chodounský (@JChodounsky) June 17, 2020

Na druhé straně však hrozí, že pracovníci oddělení kontroly provozu tramvajákům takzvaně „stáhnou tacha“ a uloží jim pokuty za porušení rychlosti 50 kilometrů v hodině. Řidiči ve službách DPP si rovněž docela logicky nechtějí zkracovat přestávky na konečných.

Proto v ulicích metropole vznikají situace, které popsal na svém facebookovém profilu jeden ze čtenářů Pražského deníku. Muž je i v seniorském věku aktivní, avšak kvůli akutním problémům musí mít berle, s nimiž „sprintoval“ na zastávku U Kaštanu, kde potřeboval stihnout spoj tramvajové linky 25.

Co by tě stálo těch 20 vteřin navíc?

„Pan šofér, ač mě viděl, mi v době, kdy mi chybělo pár metrů k otevřeným dveřím, za předním sklem ukázal rozpaženýma rukama, že jako nemůže nic dělat, dveře zavřel a odjel. Debile, chtělo se mi říct, co by tě stálo těch 20 vteřin navíc? Ale raději jsem mu vzkázal, že je vůl, protože já musím na další tramvaj čekat další čtvrthodinu,“ popsal cestující svou zkušenost.

Pražský deník oslovil jednoho z řidičů dopravního podniku, který si přál zůstat v anonymitě. Ten už dříve upozorňoval, že takové nemilé události sice vznikají, ale nikdo z kolegů tak nečiní záměrně. Nyní ještě víc než v minulých letech totiž způsobuje komplikace jakýkoliv „dobrý skutek“ – zpoždění tramvajáci nabírají třeba, když čekají při nástupu maminek (a tatínků) s kočárkem či jsou právě ohleduplní k důchodcům a dalším lidem se sníženou schopností pohybu. A když se to opakuje několik zastávek, někde může čekat zase nervózní cestující, který si významně klepe na hodinky: „Kde jako tramvaj stihla nabrat zpoždění tři minuty?!“

„Když se nové jízdní doby nasazovaly, bylo to ještě samozřejmě za utlumeného provozu kvůli covid-19, takže se to vyjet dalo prakticky vždycky. Teď se zvyšujícím se provozem už se ukazuje, že na spoustě míst je času málo a pokud nechceš jet jako prase, nemáš šanci to stihnout,“ vyjádřil se k probíranému tématu zdroj redakce.

Vedoucí oddělení komunikace DPP Daniel Šabík potvrdil Pražskému deníku, že jde o iniciativu vedení hlavního města. Podle Šabíka však není důvodem, že by dopravní podnik potřeboval méně vypravených tramvají (čímž by ušetřil finanční prostředky). Praha totiž chce zavést preferenci městské hromadné dopravy na křižovatkách.

Vše je ve fázi testování

„Chtěli bychom si ve skutečném provozu v Praze vyzkoušet, jestli je zkrácení jízdních dob tramvají dlouhodobě reálné, čímž bychom v konečném důsledku mohli dále zatraktivnit přepravu našich zákazníků,“ uvedl Šabík. „Zdůrazňuji ale, že se jedná o testovací provoz, abychom si v reálném provozu ověřili, jak funguje ve špičkách i mimo nich na jednotlivých linkách a v různých situacích. Testování probíhá od zhruba poloviny května, data budeme postupně vyhodnocovat a podle výsledků se společně s akcionářem rozhodneme o dalších krocích,“ dodal.

„Pokud se z ověřených dat prokáže, že za běžného provozu je možné jízdní dobu tramvaje zkrátit na každé otočce až o 7 minut, bylo by nelogické takové zlepšení, resp. zrychlení přepravy cestujícím nenabídnout. Cílem rozhodně není, aby řidiči jezdili v rozporu s předpisy. Ze zatím nasbíraných dat za první měsíc provozu se ukazuje, že pravidelnost na tramvajových linkách je téměř stejná jako před zkrácením jízdních dob. Všechny parametry budeme dále sledovat minimálně do konce září, než budeme schopni provoz objektivně vyhodnotit i za období, ve kterém přepokládáme opětovný nárůst počtu cestujících, např. po návratu všech dětí do škol,“ vysvětlil Šabík.