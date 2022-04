První hodina s českými spolužáky v kmenové třídě, pak odchod do skupiny pro jazykové vzdělání, poté návrat do kmenové třídy. Plus intenzivní výuka češtiny i hodiny s ukrajinskou učitelkou. Takto vypadá výuka na ZŠ Chelčického v Praze 3, kam dochází v těchto dnech 96 dětí z Ukrajiny.