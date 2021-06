Očkování stále zůstává nejefektivnějším způsobem ochrany před nákazou koronavirem a proto Praha nastartovala informační kampaň, jejímž cílem je upozornit na tuto skutečnost především mladší ročníky.

Od začátku června se může očkovat skupina ve věku od 16 do 29 let a v červenci budou následovat i mladší. Podle výzkumu STEM ale právě lidé pod 30 let tvoří skupinu, která nemá o očkování velký zájem. V Praze má přitom první dávku téměř polovina obyvatel a pětina Pražanů je již naočkována i druhou dávkou, ve větší míře nicméně v kategorii nad 30 let.

Tvůrci vsadili na slovní hříčky

Nová kampaň je vytvořena mladým Pražanům přímo na míru, neboť pro komunikaci využívá typicky pražských lokalit upravených do novotvarů, které souvisejí s koronavirovou pandemií.

Odlehčenou formou, která je přizpůsobena právě mladší věkové skupině, dává na vizuálech známým místům v metropoli nové názvy, které s nadsázkou popisují, jak se na nich pandemie podepsala. Například Vinohrady se zde mění na „Virohrady“, Národní třída se pak stává „Marodní třídou“ kvůli tomu, že byla v rámci posledního roku víceméně opuštěná.

Zdroj: MHMP

Tvůrci kampaně vzali v potaz nejen hlavní cílovou skupinu, ale také fakt, že lidé jsou již pandemií a vším co s ní souvisí unaveni, a proto zvolili spíše hravou formu prezentace. „Místo důrazu na emoce si hrajeme s názvy známých pražských míst. Měníme je podobně, jako pandemie proměnila naše životy. Věříme, že vtipné a výrazné vizuály umístěné v blízkosti zmiňovaných míst Pražany v záplavě jiné komunikace osloví a třeba mohou i zlidovět,“ vysvětlil Darko Silajdžić, CEO DDB Prague.

Bez proočkovanosti to nepůjde

Vizuály naleznou lidé na plochách městského mobiliáře a digitálních plochách, postupně jsou nasazovány také do on-line médií na sociální sítě v digitální podobě. Nechybí také LCD obrazovky ve velkých nemocnicích v hlavním městě a na dalších místech.

„Podporuji jakoukoli kampaň, která lidi motivuje se očkovat. Bez proočkovanosti populace se epidemie nikdy nezbavíme. Další lockdown, přetížení nemocnic, zavírání podniků, hranic okresů a jiná omezení si již nikdo nepřeje, proto je důležité, aby se každý nechal očkovat,“ řekl náměstek primátora hlavního města pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Celkově je opět kampaň vedena jako nízkonákladová a počítá se s rozpočtem přibližně 300 tisíc korun. Kreativní část pro hlavní město bezplatně vytvořila agentura CEO DDB Prague.