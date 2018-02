IKEM hledá dobrovolníky na testy vakcíny pro nemocné cukrovkou

Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) bude testovat vakcínu pro nemocné cukrovkou 1. typu. Pro studii hledá pacienty od 12 do 24 let, kterým byla nemoc zjištěna nejpozději před půl rokem. Informaci IKEM zveřejnil na facebooku. Cukrovkou trpí v Česku kolem 860.000 lidí, takzvaný diabetes prvního typu má asi sedm procent z nich.

Vyšetření cukrovky. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Fojtík

Na rozdíl od cukrovky druhého typu, která souvisí s nevhodnou stravou a nadváhou, odborníci původ cukrovky prvního typu neznají. Projevuje se většinou u dětí nebo mladých dospělých. Tělo nemocného si začne vytvářet protilátky proti buňkám slinivky břišní tvořícím inzulin. Curkovka se projeví, když je zničeno asi 90 procent těchto buněk.

Vitamín nebo placebo

"Studie je založena na výzkumu účinku léčby na zachování zbytkové produkce inzulínu," uvádí nemocnice. Zájemcům o zařazení do studie bude odebrán vzorek krve ke zjištění protilátek a zbytkové produkce inzulinu.

Pokud bude pacient do studie zařazený, bude mu podáván vitamín D nebo placebo. Poté dostane třikrát po měsíci injekci testované vakcíny nebo placeba do uzliny v třísle a další čtyři měsíce bude pokračovat v užívání vitamínu nebo placeba. Pravidelně bude must navštěvovat IKEM kvůli kontrolám.

Náklady na léčbu jdou do stovek miliard



Za rok 2016 byla nemoc obou typů celkem nově zjištěna u téměř 600 u lidí mladších 19 let. V roce 2045 bude na světě až 629 milionů nemocných cukrovkou, odhadují odborníci z Mezinárodní diabetologické federace. Nyní je to každý jedenáctý dospělý a náklady na léčbu jsou 727 miliard dolarů (16 bilionů korun) ročně. Diabetici umírají průměrně o osm let dříve než zdraví lidé, nejčastěji na nemoci srdce a cév.

Jen dietou bylo v roce 2016 léčeno téměř 80.000 diabetiků druhého typu, léky asi 10.500 diabetiků I. typu a téměř 792.000 druhého typu. Inzulin užívalo 52.800 diabetiků I. typu a 167.000 II. typu. Léčba diabetu spotřebuje pět až 15 procent celkových nákladů v českém zdravotnictví.