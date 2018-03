I ženy bez domova mají menstruaci. Drahé vložky jim můžete darovat celý březen

Menstruace. Něco, co spojuje všechny ženy. Nehledě na to, kolik vydělávají či jaké mají sociální postavení. Na to se snaží upozornit festival Venušiny dny. Ženám v nouzi či ženám bez domova můžete pomoci i vy. Nezisková organizace Jako doma společně s Venuší ve Švehlovce pořádá takzvanou březnovou sbírku. Ženám bez domova můžete donést šampony, vlhčené ubrousky, ale nejvíce budou rády za menstruační vložky.

Raději vložky než karafiátyFoto: facebook/Venuše ve Švehlovce

Festival Venušiny dny slaví letos třetí ročník. Sbírká má ovšem tento rok premiéru. Jde o festival ženského umění, festival pro ženy. „Uvědomujeme si, že jsou mezi námi ženy, pro které je návštěva divadla prostě obrovský luxus, který si nemohou dovolit. A tím nemyslím primárně finanční stránku. Proto bychom jim chtěli alespoň ty jejich ‚venušiny dny‘ trochu ulehčit,“ vysvětlila Barbora Šupová, která se podílí na pořádání festivalu.

Všechny ženy vědí, jaké to je dostat menstruaci a nemít u sebe tampon nebo vložku. „Takže tak trochu sázíme na menstruační solidaritu,“ dodala Šupová. Do foyer divadla Venuše ve Švehlovce tak můžete celý březen nosit nejrůznější hygienické potřeby.

Největším nedostatkovým zbožím pro ženy v nouzi jsou menstruační vložky. Kromě šamponů, deodorantů a sprchových gelů potřebují bezdomovkyně i další prostředky. A to ty, které jim pomohou při hygieně v případě, kdy nemají přístup ke sprše s teplou vodou. Hodí se jim tak vlhčené ubrousky, antibakteriální gely nebo kapesníky. „A několik speciálních tipů na závěr: kondomy, šampony proti vším, vitamíny, léky proti bolesti a horečce,“ uvedla jedna z pořadatelek festivalu.

Drahé vložky

Získat vložky či tampony je pro ženy bez domova obzvlášť nákladné. Mohou si je v vzít v nízkoprahových centrech či azylových domech, ale tam disponují pouze velmi omezeným množstvím. „Právě menstruační vložky jsou poměrně drahé, ženy mají nárok jen na určitý počet kusů nezávisle na jejich osobních potřebách. Někdy věnují hygienické potřeby i potravinové banky, ale to je spíše výjimka. Když už se taková zásilka objeví, během dvou dnů je rozebraná. Takže se těšíme, že pomocí sbírky vytvoříme zásobu alespoň na několik týdnů,“ doplnila Šupová.

Hygienické potřeby poputují asi padesáti ženám v sociální tísni, které navštěvují neziskovou organizaci Jako doma. Poté i dalším desítkám žen, s nimiž přicházejí každý den do styku pracovnice v terénu.

S organizací Jako doma spolupracuje divadlo už delší dobu. Například podzimní festival sociálního umění Případ pro sociálku, se v roce 2017 konal také v prostorách Jídelny kuchařek bez domova. „O ženách bez domova se nemluví. Nejsou vidět. To je přesně to ono, co by se mělo změnit. Chceme upozornit na každodenní problémy těchto ‚neviditelných‘ žen,“ vysvětlila Alena Julie Novotná, která přišla s nápadem uspořádat tento festival.

Pomoci můžete i vy

Dalším cílem Venuše ve Švehlovce je otevřít diskuzi na téma spotřební daň na ženské hygienické potřeby. „Byla bych velmi ráda, kdyby se nám v dalším roce podařilo propojit více organizací a poskytnout tak pomoc co nejvíce ženám,“ potvrdila Novotná.

Pokud chcete ženám v nouzi pomoci, stačí donést zabalenou hygienu do foyer divadla Venuše ve Švehlovce, které sídlí ve Slavíkově ulici na Žižkově. „Děkujeme všem, co se chtějí zapojit. Opravdu jsem překvapená, kolik lidí to zajímá a kolik žen mi píše o adresu, že nejsou z Prahy, ale chtějí zaslat hygienu i oblečení. Pevně věřím, že tato sbírka bude úspěšná a že si lidé časem zafixují březen jako měsíc solidarity,“ uzavřela Alena Julie.